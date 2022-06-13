CHP'nin susturma stratejisi(!) Adalar Belediyesi'nin yolsuzluklarını ifşa eden gazeteciye kazma kürekli saldırı!
CHP'li Adalar Belediyesi'nin yolsuzluklarına ve FETÖ bağlantılarına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme gelen gazeteci Serkan Güngör, kazma kürekli saldırıya uğradı. Haberlerinden dolayı tehditler aldığını söyleyen Güngör'e yönelik saldırı için doktorlar 'öldürmeye yönelik' olduğunu belirtti.
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CHP'li Adalar Belediyesi'nin eski bilgi işlem şefi olan ve tanık olduğu yolsuzlukları gündeme getiren gazeteci Serkan Güngör'e alçak bir saldırı gerçekleştirildi.
Güngör, Büyükada'da bugün saat 16.30 sularında 7-8 kişi oldukları belirtilen şahıslar tarafından kazma kürekli saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı.
Öldürmeye yönelik saldırı
Kafasına ağır darbe alarak başında yarıklar oluşan Güngör'e sekiz dikiş atılırken, doktorların saldırının 'öldürmeye yönelik' olduğunu belirtti. Dr. Lüftü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Güngör'ün beyin kanaması şüphesiyle hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
Kaçak inşaat çalışmasını görüntülüyordu
Güngör’ün Büyükada’daki kaçak bir inşaat çalışmalarını görüntülemeye çalıştığı sırada saldırıya uğradığı iddia edildi.
Saldırganlar yakalandı
Öte yandan saldırıyı yapanların polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüğü bildirildi.