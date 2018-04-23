CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel gündemle toplandı.

"DARBE GİRİŞİMİNDE SAKLANDI" DEDİ



Mecliste kürsüye gelen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Özel, darbe girişimi gecesi Mecliste hep beraber direndiklerini belirterek "Başbakan Binali Yıldırım Tuzla’ya bırakılmış, tanklar ediyor diye evinden alınmış, bilinmeyen bir yere doğru yola çıkmış, Ilgaz tüneline saklanmış, jandarma çakarlarının görülmesinden sonra geceyi Ilgaz tünelinde geçirmiştir." dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM SERT CEVAP VERDİ

Tartışmaların ardından Binali Yıldırım, kendisi hakkında söylenenlere yanıt vermek için söz aldı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde Meclise daha yakışır bir toplantı yapılmasını arzu ettiğini ifade eden Yıldırım, "O gecenin gerçeği şudur. O gece, tanklar senin genel başkanına yol verirken, başbakanı uçaklara bu alçakları vurun demiştir." ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu sırada gözlerinin dolduğu, ellerinin titrediği görüldü.

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN MÜDAHALE ETTİ

Ortamın gerginleşmesi üzerine müdahale eden Meclis Başkanı İsmail Kahraman, '15 Temmuz hepimizin zaferidir, bunu burada malzeme yapmayalım' diyerek gerilen ortamı sakinleştirdi.