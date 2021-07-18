CHP’li İBB Büyükçekmece Sahili'ni bir türlü bitiremedi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükçekmece’de başlatılan sahil düzenlemesi bir yıl önce başlamasına rağmen bir türlü bitirilemiyor. Şantiye alanına dönen Büyükçekmece sahili, esnaf ve sakinler tarafından tepki çekiyor. Akşam yürümekten korkan Büyükçekmeceliler sahillerini geri istiyor. İşte vatandaşların İBB’ye ve ilçe belediyesine tepkileri:

İstanbul'un en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan Büyükçekmece İlçesi'nde yaklaşık bir yıl önce başlayan sahil düzenlenmesi, turizm sezonu gelmesine rağmen bitirilmedi. 12 kilometrelik Büyükçekmece koyununda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle başlatılan sahil düzenleme projesinde neredeyse son 6 aydır çivi bile çakılmadı. Sahili ve yürüyüş yollarını tamamen inşaat sahasına çeviren İBB, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı ve tüm sahil esnafının kapalı olduğu pandemi süresince de çalışmadı.

Müşteriler isyan ediyor

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla açılan kafe ve restoranlar ise bu durumdan dolayı bir çıkmaz yaşıyor. Aylardır kapalı olan ve ticaret için yaz sezonunu bekleyen sahil esnafı, en az iki personelini mekândaki tozları temizlemekle görevlendiriyor. Yemeklerini toz içerisinde yemeye çalışan müşteriler ise isyan ediyor. Aylardır izole bir hayat süren Büyükçekmece sakinlerinin büyük bölümü sosyalleşebilmek için başka ilçeleri tercih ediyor.

Gündüz bile yürünmüyor

Büyükçekmece'de doğan öğrenci Süha Yavuz Haberveren, Büyükçekmece sahilinde bir yıl önce başlayan sahil düzenlemesinden dolayı yaşadıkları zorlukları şöyle anlatıyor:

"Hayatım boyunca denize Büyükçekmece'de girdim. Burası mavi bayraklı bir koydu. Sahilimizi berbat ettiler. Denize giriyorum, sahile çıktığımda rüzgârın kaldırdığı toz, vücuduma çamur olarak yapışıyor. Eskiden gündüzleri denize girer, akşamları kordonda gece yarısına kadar dolaşırdık. Şimdi karanlık çökmeden eve gidiyoruz. Sahil boyundaki sokak lambalarının hiçbiri çalışmıyor. Bırakın geceyi, inşaat sahasına dönen sahilde gündüz yürümeye bile çekiniyoruz. Yetkililerden sahilimizi geri istiyoruz."

Canımızı pazarda bulmadık

Otomotiv sektöründe çalışan ve 39 yıldır ilçede yaşayan Hüseyin Berber sahil düzenlemesinden yakınarak konuyu başka bir alana taşıyor. Asıl mevzunun para olduğunu dile getiren Hüseyin Berber şunları anlatıyor:

"Bu sahil, İstanbul'un en değerli şeritlerinden birisi. Yıllar evvel ilçemizde, tamamen rant amaçlı liman projesi başlatıldı. Bu sahil düzenlemesi onun devamı niteliğinde. Sahil esnafını yıldırma politikaları. Çoğu mekân zaten ya yıkıldı ya da kapatıp gitti. Geriye kalan esnafı görüyoruz, halleri içler acısı. Ben şahsen elzem olmadıkça sahile inmiyorum. En son geldiğimde logar kuyusuna düşüyordum. Canımızı pazarda bulmadık."

Hayal kırıklığı

Büyükçekmece yürüyüş yolunda, ismini vermekten çekinen esnafların derdi de farklı değil. Geçen yıla göre metrekare ve istihdam sayısını artıran bir esnafın müşteri sayısında yarıya yakın düşüş olmuş. Ticaret umutlarını yaz sezonunu bağlayan işletmeler ise büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Esnafın her iki belediyeden de beklentisi, sahil düzenlemesinin kısa sürede bitirilmesi.