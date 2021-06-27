CHP’li Ekrem’in ‘Hali’ ortada!

Göreve gelir gelmez “Temel Atmama” töreni gibi popülist şovlara imza atan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, yaptığı sınırlı sayıdaki hizmetleri tel tel dökülüyor. CHP’li İmamoğlu idaresindeki İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Bayrampaşa Sebze Hali’nde yürütülen asfalt çalışmasının üzerinden 8 ay geçmeden büyük bir hüsran yaşandı. Haziran 2020’de başlayan ve 4 ay süren asfaltlama çalışmasının ilk günden itibaren sorun çıkarması nedeniyle yeniden başlatılan ikinci çalışma da sorunları çözmeye yetmedi. İlk çalışma sırasında İBB ekiplerinin iş bilmezliği yüzünden alt yapı, su gideri ve mazgalların iptal edilmesi sonucunda, yağan her yağmurdan sonra esnaflara ait dükkânlar sel suları altında kalıyordu. Ürünleri kullanılamaz hale gelen esnaf ise hem iş yapamıyor hem de maddi kayıp yaşıyordu.

Refüjler hal trafiğini felç etti

İBB ekipleri tarafından ulaşımı rahatlatması için Nisan ayında başlatılan tretuvar, refüj ve yol akslarını düzenlenme çalışmaları ise bu kez hal trafiğini altüst etti. Hal boyunca kesintisiz uzanan refüjlerin trafiği rahatlatmadığı gözlendi. Yapılan düzenleme, yoğun araç sirkülâsyonunun yaşandığı halde kaosa neden oldu. 110 bin metrekare alanda sadece 1 yılda iki kez tekrarlanan asfaltlama çalışmaları zararın boyutunu ortaya koyarken, CHP zihniyetinin kifayetsizliğinin faturası İstanbul halkına kesildi.

Esnaf ateş püskürüyor

İBB’nin ‘onarım’ kılıflı düzenlemeleriyle canından bezen Sebze Hali esnafı, tepkisini sosyal medya üzerinden yükseltti. Selim Kızılkaya isimli esnaf yaptığı tepki dolu paylaşımda, “Başkanım bu yapılan kaldırım bütün trafiği altüst etti. Hiçbir geçiş yok. Dümdüz bir yol çalışması yapılmış. Burası allak bullak. Eskiden burada böyle bir şey yoktu” ifadelerini kullandı. Daha önce yağmur suları altında kalan dükkânının fotoğraflarını paylaşarak CHP’li İBB’ye sitem eden Mehmet Genç isimli esnaf ise önceki gün yaptığı yeni paylaşımında, “Her şey güzel olacaktı. İBB halde son durum. Birde bunlar TC’yi yönetecekler. İşte gerçek CHP zihniyeti bu. Trafiği Arap saçı gibi yapmışlar iş bilmezler” sözleriyle yaşanan rezalete isyan etti.

Asfaltnanan yol 1 yılda bozulmuş

Öte yandan; keşmekeşe dönen hal çalışmasıyla ilgili İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan reklamvari paylaşımda, ikinci kez asfaltlanan yolların “bozuk” olduğu öne sürülürken, aynı yolların geçtiğimiz yıl belediye tarafından yenilendiği ise gizlendi.

