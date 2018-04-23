CHP'li Ceyhun İrgil'den Abdullah Gül açıklaması

CHP'li İrgil'in Gül'ün adaylığı ve 24 Haziran'da yapılacak şeçimle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Gül ismini tartışmaya gerek yok. Bizim ve tabanımız için yok hükmündedir. Yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı ve sorumluluğu vardır."