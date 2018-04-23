CHP'li Ceyhun İrgil'den Abdullah Gül açıklaması
CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde muhalefet partilerinin 11. Cumhurbaşkanı Gül'ü ortak aday göstermesi önerisine ilişkin, "Tartışmaya gerek yok. Bizim ve tabanımız için yok hükmündedir" yorumunda bulundu.23 Nisan 2018 Pazartesi 18:59
CHP'li İrgil'in Gül'ün adaylığı ve 24 Haziran'da yapılacak şeçimle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Gül ismini tartışmaya gerek yok. Bizim ve tabanımız için yok hükmündedir. Yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı ve sorumluluğu vardır."
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