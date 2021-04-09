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Gündem CHP'li Canan Kaftancıoğlu, cenaze namazında en ön safta
Gündem

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, cenaze namazında en ön safta

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yardımcısı Kemal Gülhan'ın cenazesinde İslam'a aykırı şekilde en ön safta namaza durması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 20:26:00 -
CHP'li Canan Kaftancıoğlu, cenaze namazında en ön safta

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan son yolculuğuna uğurlandı.

Gülhan'ın cenazesi Sancaktepe'de bulunan Sarıgazi Cemevi'ne getirildi. Cenazeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Gülhan'ın yakınları katıldı. Kemal Gülhan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Validesultan Mezarlığı'na defnedildi.

İslam'da yeri yok!

Kaftancıoğlu'nun İslam'da yeri olmayan bir şekilde namazda en ön safta olması dikkat çekti.

Kadınlar namazda imama uyunca, en arkada saf olurlar. Aynı imama uyan kadın, erkeğin önünde veya yanında kılarsa, erkeğin namazı fasid olur, bozulur.

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Yorumlar

avb

Onun islamla falan işi yok onun davası başka.
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ali

Bu dediginiz müslümanlar için gecerli münafiklar için degil
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