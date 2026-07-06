CHP'li belediyeler Bakanlığın düzenlemesini umursamıyor! “İmar’da adalet gözetilmiyor” iddiası

Mersin İnşaat Müteahhitleri Birliği Dernek Başkanı Kenan Peker imzasıyla yapılan açıklamada, bazı belediyelerin imarda yaşanan sorunları çözmek, uygulama birliğini sağlamak, vatandaşların mülkiyet hakkını korumak ve adaleti tesis etmek için hazırlanan düzenlemenin sadece ruhsat alacak yeni binalara uygulandığını belirtti. Ruhsatı alıp inşaatını bitirmiş ama henüz iskan almamış mevcut binaların ise düzenlemenin dışında bırakıldığını öne sürdü.

İşte o açıklama:

İMAR’DA ADALET, EŞİTLİK GÖZETİLMELİ

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 11 Eylül 2025 tarihli ve 33014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile imar hakkına ilişkin önemli bir hukuki çerçeve oluşturulmuştur. Düzenlemenin temel amacı; uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi, planlama süreçlerinde uygulama birliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın mülkiyet haklarının korunması ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda adil, öngörülebilir ve bütüncül bir uygulamanın tesis edilmesidir. Ancak bazı ilçe belediyelerince benimsenen uygulamalarda, söz konusu düzenlemenin yalnızca bundan sonra yapılacak yapılar için geçerli kabul edilmesi; ruhsatını almış, inşaatını tamamlamış ancak henüz yapı kullanma izin belgesi (iskan) almamış mevcut yapıların kapsam dışında bırakılması, Bakanlığın düzenlemeyle ulaşmak istediği amaca tam anlamıyla hizmet etmemektedir. Bu yaklaşım, mevcut sorunları çözmek yerine yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmasına neden olmakta; aynı plan hükümlerine ve aynı hukuki duruma tabi yapıların farklı uygulamalara tabi tutulması sonucunu doğurmaktadır. Bu durum ise hukuk devleti, eşitlik, hakkaniyet ve hukuki güvenlik ilkeleri bakımından yeniden değerlendirilmesi gereken önemli bir husustur.

AYRICALIK DEĞİL HAK İSTİYORUZ

Özellikle ifade etmek isteriz ki talebimiz; yeni bir imar hakkı, ilave bir emsal artışı veya herhangi bir ayrıcalık değildir. Beklentimiz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan düzenlemenin ruhuna ve amacına uygun şekilde uygulanması, mevcut durumda iskanını henüz almamış yapıların da bu düzenlemeden yararlandırılması ve uygulamada ortaya çıkan eşitsizliklerin giderilmesidir. Bu ay Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine gelecek olan konunun İmar Komisyonu tarafından değerlendirilecek olması, sektörümüz ve yüzlerce vatandaşımız açısından büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle başta İmar Komisyonu üyeleri, Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri ve belediye başkanlarımız olmak üzere tüm karar vericilerimizin; Bakanlığın düzenlemesinin amacı doğrultusunda, kamu yararını esas alan, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderecek, uygulama birliğini sağlayacak ve hukuki güvenliği güçlendirecek hakkaniyetli bir karar vereceklerine olan inancımız tamdır. Alınacak kapsayıcı ve adil bir karar; yalnızca inşaat sektörünün değil, binlerce vatandaşımızın beklentilerine de cevap verecek, uygulamadaki belirsizlikleri ortadan kaldıracak, mülkiyet hakkının korunmasına katkı sağlayacak ve Mersin’imizin planlı gelişimine önemli ölçüde destek olacaktır."