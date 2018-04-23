Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'li aday adayından yeni açıklamalar!

Cumhurbaşkanı aday adayı olan CHP'li milletvekili Öztürk Yılmaz'dan, sosyal medya hesabından yeni açıklamalar yaptı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 15:56
CHP'li aday adayından yeni açıklamalar!

Yılmaz'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

''Cumhurbaşkanı Aday Adaylığımı açıklamamın ardından panikleyerek beni fütursuzca ve ciddiyetsiz bir şekilde eleştiren marjinal çevrelerin bu kararım üzerinde hiç bir kıymeti harbiyesi yok.''

''BU DEFA BUNU BAŞARMAK ZORUNDAYIZ''

''Zira bu insanları tanıyorum ve ne sinsi planlar peşinde olduklarını çok iyi biliyorum. Eleştirilerden anlayın. Korktular ve planları bozuldu.
Bu parti de bu ülke de bizim. Erdoğan’ın bütün planlarını akıl, sabır ve bir stratejiyle boşa çıkarıp seçimi alacağıma inancım sonsuz. Bu defa bizim adayımızla bunu başarmak zorundayız. Yeter ki Sayın Genel Başkanımız ve partimiz bana bu şerefli görevi tevdi etsin.''

 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:56
  1. chp
  2. akp
  3. Öztürk Yılmaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çipras'tan Tükiye'ye "komik" çağrı!
    1. Çipras'tan Tükiye'ye "komik" çağrı!
    2. SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri
    3. İntihar etmek için balkona çıktı polis..
    4. "İyidere'den Afrin'e Kardeşlik Köprüsü"
    5. Hakkari'de 30 bölge 'Özel Güvenlik..
    6. Gazze'de patlama: 1 kişi hayatını..
    7. Batı'nın şok planı, Esed gitsin Rusya..
    8. CHP'li Milletvekili sosyal medya..
    9. Fransız polisinden iki üniversiteye..
    10. Devlet Bahçeli: Siyaset hile ve hülle..
    11. Kırkpınar'da tarih belirsizliği...
    12. Siyonist vekilden alçak paylaşım:..
    13. Bahçeli, o ismin yüzüne bile bakmadı!
    14. Aşırı yağışlar can aldı
    15. Bahçeli'den İYİ Partiye tepki! Genel..
    16. İnşaatta akıma kapılan baba-oğul öldü
    17. ABD'den Türkiye sınırına hava üssü!
    18. Nikahları kıyılamayan çifte müjdeyi..
    19. Bahçeli’den CHP ve İYİ Parti’ye..
    20. Yıldız oyunculardan Trabzon'a kötü..
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!