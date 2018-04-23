CHP'den yeni çağrı, "Birlik olalım"
Cumhuriyet Halk PartisiMeclisi üyesi Erdal Aksünger partisini HDP ile ittifak yapmaya çağırdı.23 Nisan 2018 Pazartesi 13:45
CHP’nin eski genel başkan yardımcısı olan Erdal Aksünger İP ile 15 milletvekili verilerek yapılan işbirliği için ‘yetmez ama evet’ yorumunu yaptıktan sonra HDP’nin de düşünülmesini teklif etti.
Aksünger Twitter’da şöyle yazdı: “Cumhuriyet Halk Partisi, kurucu olmanın sorumluluğu ile milli iradenin engellenmemesi için gövdesini siper etmiştir. Yetmez ama evet. HDP de bu kardeşlik ittifakında olmalıdır. Birlik olalım, barajı sıfırlayalım!”
YORUM YAZ