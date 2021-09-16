CHP’de şimdi de sanal seks rezaleti

Zekeriya Say İstanbul

Taciz, tecavüzlerin salgına dönüştüğü ve skandalların eksik olmadığı CHP’de gün geçmiyor ki yeni bir rezalet patlak vermesin. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP yönetim kademesi yaşanan skandallar karşısında manidar suskunluğunu korurken bir rezalet haberi de Kuşadası’ndan geldi.

CHP parti teşkilatlarında yaşanan taciz, tecavüz ve erkek erkeğe ilişki rezaletlerine bir yenisi daha eklendi. CHP’li Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın sanal seks yaparken çekilmiş görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. CHP’li Turan’ın internet üzerinden uygunsuz ilişki yaşadığı ve makam odasında mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu rezaletin parti teşkilatında bilinmesine rağmen olayın perdelendiği ve sanal seks bağımlısı başkan yardımcısının görevine devam ettirildiği belirlendi. Öte yandan, daha önce parti teşkilatında yaşanan 20’yi aşkın taciz tecavüz rezaletine rağmen manidar suskunluğunu koruyan ve hiçbir yaptırım uygulamayan CHP’nin, iktidara gelmesi durumunda ülkeyi bu kadroyla mı yöneteceği merak konusu oldu.

