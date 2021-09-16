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Gündem CHP’de şimdi de sanal seks rezaleti
Gündem

CHP’de şimdi de sanal seks rezaleti

Taciz ve tecavüz vakalarının salgına dönüştüğü CHP’de rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor. CHP yönetimi skandallar karşısındaki manidar suskunluğunu korurken şimdi de CHP’li Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın sanal seks yaparken çekilmiş görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. CHP parti teşkilatı rezaleti perdelemeye çalışırken, Turan’ın görevine hâlâ devam ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 09:30:00 -
CHP’de şimdi de sanal seks rezaleti

 Zekeriya Say  İstanbul 

Taciz, tecavüzlerin salgına dönüştüğü ve skandalların eksik olmadığı CHP’de gün geçmiyor ki yeni bir rezalet patlak vermesin. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP yönetim kademesi yaşanan skandallar karşısında manidar suskunluğunu korurken bir rezalet haberi de Kuşadası’ndan geldi.

CHP parti teşkilatlarında yaşanan taciz, tecavüz ve erkek erkeğe ilişki rezaletlerine bir yenisi daha eklendi. CHP’li Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın sanal seks yaparken çekilmiş görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. CHP’li Turan’ın internet üzerinden uygunsuz ilişki yaşadığı ve makam odasında mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu rezaletin parti teşkilatında bilinmesine rağmen olayın perdelendiği ve sanal seks bağımlısı başkan yardımcısının görevine devam ettirildiği belirlendi. Öte yandan, daha önce parti teşkilatında yaşanan 20’yi aşkın taciz tecavüz rezaletine rağmen manidar suskunluğunu koruyan ve hiçbir yaptırım uygulamayan CHP’nin, iktidara gelmesi durumunda ülkeyi bu kadroyla mı yöneteceği merak konusu oldu.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Putsavar

DÜNYA PORNO ENSTİTÜ VE ŞİRKETLERİNİN CAAAHAAAPEDEN ÖĞRENECEĞİ ÇOOOKKKK ŞEY VAR.ADAMLAR SENSEİ DEGREE SAPIK ÇIKTI YA LAAAAAAA.
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Harun

Nuri alcoyla tecavuzcu coskuna tas cikariyorlar porno endustrisi bu gidisle iflas eder
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