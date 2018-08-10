CHP'de Kılıçdaroğlu diktatörlüğü! "Teşekkürler sizinle işim bitti "

Genel sekterliğin güçlü olduğu Cumhuriyet Halk Parti'si artık Kemal Kılıçdaroğlu dikatatörlüğü ile yönetiliyor. Her seçimden hezitmerle ayrılan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmak yerine yine en iyi bildiği şeyi taparak MYK'yı değiştirme kararı aldı. Kılıçdaroğlu ilk olarak 18 olan MYK üye sayısını 12’ye düşürecek. Sonra da MYK’da değişime gidecek. İlk defa MYK’nın neredeyse tamamına yakınını değişecek. Şu ana kadar partiden sızan ilk bilgilere göre Gamze Akkuş İlgezdi ile Akif Hamzaçebi’nin dışında bütün üyeler değişiyor.

İZMİR'İ KAYBETME KORKUSU

Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Muharrem İnce için “Sıradan ve kaba bir adam” tweeti attığı için çizik yedi. Özellikle milletvekili olarak seçildiği İzmir’de neredeyse herkesle kavga olan Özkan istenmeyen adam ilan edildi. Gittiği her yerde Büyükşehir adayı olacağını söyleyen Özkan’ı mecburen yönetimden alan Kılıçdaroğlu’nun İzmir için formül aradığı öğrenildi. Üç defa “Değişim” çağrısı yapan Aziz Kocaoğlu’nun yerel seçimlerde nasıl bir tavır takınacağı ise merak ediliyor. CHP ilk defa İzmir’i kaybetmenin korkusunu yaşıyor.

ADIGÜZEL’İN İSMİNİ ÇİZDİ

Gelecek vadeden milletvekillerinden olan Onursal Adıgüzel’i de seçim gecesi arızalanan sistem yedi. Çok sayıda okuldan veri girilemediği için kitlenen sistemden Adıgüzel sorumluydu. Yeni MYK listesinde Adıgüzel’in ismini çizdi. Bülent Tezcan ile Tekin Bingöl’ün de örgütten yükselen tepkiler yüzünden kızağa alınması bekleniyor. Bingöl’ün Ankara’dan belediye başkan adaylığı için böyle bir karar alındığını söylediği öğrenildi.

BİLGİ BELGE SIZDIRIYORLAR

Kurultay kararı çıkmaması üzerine İnce’ye yakınlığıyla bilinen bir ekibin gizliden harekete geçtiği öğrenildi. CHP kulislerinde herkesin isim isim açıkladığı bu isimler Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla ilgili bilgi belge sızdırdıkları öğrenildi. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili paylaşımlara hız verileceği konuşuluyor.

TÜZÜK İÇİN TOPLANTI

600’ün üzerinde imza toplamalarına karşın geri çekilen ve iptal edilenlerle kurultay kararı çıkartamayan muhalifler B planlarını devreye sokuyor. Yarın Ankara’ya gelecek olan delegeler tüzük kurultayı için start verecekler. Yerel seçimler öncesi Kılıçdaroğlu’nun gücünü düşürmeye çalışacaklar.

İSTANBUL SİL BAŞTAN

CHP yönetiminin ‘Kurultay yok’ kararıyla birlikte Muharrem İnce ekibiyle hareket eden belediye başkanları da büyük bir şok yaşadı. Başta İnce’nin dünürü olan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kartal Belediye Başkanı Altınok

Başkanı Aykurt Nuhoğlu’un aday yapılmamasına kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu yeni MYK belirlendikten sonra buralara yeni isimler belirleyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’na bu konuda en büyük desteği ise Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacak olan Gökan Zeybek verecek.

(Akşam)