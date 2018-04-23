CHP'de isyan çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki gün kimseye haber vermeden yaptıkları gizli görüşmeden milletvekili transfer etme kararı çıktı.

CHP'DE İSYAN VAR

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in parti kurmaylarına haber vermeden yaptıkları pazarlık CHP'de tepkilere neden oldu. Başını İlhan Cihaner'in çektiği sol tabanlı milletvekilleri isyan bayrağını çekti. Cihaner, Twitter üzerinden karara tepki göstererek, 'ÖDP, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz' dedi. Cihaner mesajının devamında CHP tüzüğünün "CHP, çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir" maddesini paylaştı. İttifaka Cihaner oluşumunun içinde bulunan 10'un üzerinde vekilin tepki gösterdiği öğrenildi.

HDP'YE DE GÖZ KIRPIYORLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, PKK ajansına yaptığı açıklamada CHP'ye en yakın partinin HDP olduğunu söyledi.

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak erken seçime hazırlanırken, CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasındaki ittifak tartışması sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, terör örgütü PKK'nın ajansına konuştu.

İTTİFAK OLABİLİR

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye en yakın partinin CHP olduğunun altını çizen CHP'li vekil, ittifakla HDP'nin baraj sorununun çözüleceğini sözlerine ekledi. Örgüt medyasına konuşan CHP'li Aksünger, şunları söyledi: "HDP'nin ittifakın dışında tutulması mevzu bahis değil. Belki söylemde olmadığı için öyle düşünülüyor. HDP'nin barajı aşacağını düşünürsek CHP'nin baraj sorunu olmayacağını düşünürsek zaten en sonunda gidip bir kişiye oy verilecek. Burada bir doğal ittifak var zaten. Burada tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP gibi gözüküyor. HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı bence. İkinci turda herkes ittifak olacak görünüyor zaten." Aksünger, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmişti.

Akşam