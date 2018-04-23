CHP-SP görüşmesinden ilk açıklama!

Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da hazır bulundu.

Görüşme sonrası açıklama yapan Karamollaoğlu, "İki ayağımızı bir pabuca soktular. Türkiye belki bir kazaya uğrayacak. Potansiyeli İYİ Parti seçime girmeme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktı. Yaptıkları jestten dolayı kendilerini tebrik ettim. Biz temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok ülkemizin geleceğiyle ilgili dirsek temasına ihtiyaç olduğunu gördük. Bu konudaki çalışmalar hafta içinde neticelenir diye düşünüyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu da açıklamasında şunları kaydetti: "Hepimiz heyecanlıyız. 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız" dedi.

Karamollaoğlu, "Ortak aday var mı "sorusuna "Bu hafta içinde ortaya çıkar" diye yanıt verdi.