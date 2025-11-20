CHP sadece bakıyor! İstanbul'da her akşam aynı tablo: Trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı
İki dönemdir CHP'nin idaresindeki İstanbul'da çözümü için hiçbir çalışmanın yürütülmediği trafik yine kendini gösterdi. Mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı.
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.08’de 83 olarak ölçüldü.
D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
