Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem CHP sadece bakıyor! İstanbul'da her akşam aynı tablo: Trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Gündem

CHP sadece bakıyor! İstanbul'da her akşam aynı tablo: Trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
CHP sadece bakıyor! İstanbul'da her akşam aynı tablo: Trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı

İki dönemdir CHP'nin idaresindeki İstanbul'da çözümü için hiçbir çalışmanın yürütülmediği trafik yine kendini gösterdi. Mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı.

İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.08’de 83 olarak ölçüldü.

D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

'Şehri 5 yılda depreme hazırlarım' diyen Ekrem ne yaptı peki? Bakanlık İstanbul'da 13 yılda 1 milyona yakın konutu dönüştürdü

‘Şehri 5 yılda depreme hazırlarım’ diyen Ekrem ne yaptı peki? Bakanlık İstanbul'da 13 yılda 1 milyona yakın konutu dönüştürdü

İstanbul'da şüpheli çocuk ölümü: Annesinin evde baygın bulduğu çocuk hastanede öldü

İstanbul'da şüpheli çocuk ölümü: Annesinin evde baygın bulduğu çocuk hastanede öldü

FETÖ'ye İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı ByLock operasyonu: 9 gözaltı

FETÖ’ye İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı ByLock operasyonu: 9 gözaltı

Yorumlar

TURAN

İBB BASKANINI KEYIF IÇİN TUTUKLARSANIZ,BU TRAFİĞİ ÇEKERSİNİZ.

misafir

Bu haberi yazan , başlık atan zevzek hangi ülkede yaşıyor. Beyfendi biz aptalmıyız. Yüzümüze bakarak böyle gayri ciddi mesaj verilirmi. Allah seni Islah etsin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 12 )
