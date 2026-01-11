  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Kızılçan Gölü’nde kartpostallık manzara! Rengiyle ünlü göl buz tuttu
Kızılçan Gölü'nde kartpostallık manzara! Rengiyle ünlü göl buz tuttu

Sivas’ta güneşin konumuna göre renk değiştirmesiyle bilinen Kızılçan Gölü, etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu.

Foto - Kızılçan Gölü’nde kartpostallık manzara! Rengiyle ünlü göl buz tuttu

Sivas’ın Zara ilçesinde, Anadolu’nun en dikkat çeken doğal oluşumlarından biri olarak bilinen Kızılçan Gölü, kışın sert yüzünü göstermesiyle birlikte buzla kaplandı.

Foto - Kızılçan Gölü’nde kartpostallık manzara! Rengiyle ünlü göl buz tuttu

Uçsuz bucaksız arazide 100 metrelik bir çukurda yer alan Kızılçan Gölü, yaz aylarında turkuaz rengi ile Anadolu'nun nazar boncuğu olarak da adlandırılıyor. Kentin en büyük krater göllerinden birisi olan Kızılçan Gölü, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu arazide kartpostallık görüntüler oluştu. Donan göl, havadan görüntülendi.

Foto - Kızılçan Gölü’nde kartpostallık manzara! Rengiyle ünlü göl buz tuttu

Canova köyünde yaşayan Bekir Başar, "Şu anda Canova köyünün Güney kısmında bulunan Kızılçan Gölü'ndeyiz. Burası suyun renginin değişmesiyle ünlü botanik bir göldür. Güneşin tepedeki durumuna göre turkuaz, kahverengi ve siyaha yakın bir renk alabilir.

Foto - Kızılçan Gölü’nde kartpostallık manzara! Rengiyle ünlü göl buz tuttu

Gölümüzün içerisinde çok büyük balıklar da mevcuttur. Yazın gelen misafirler bunları görebiliyor. Bu sene kış biraz ağır geçiyor. Ondan dolayı burası da dondu. Bu gölün çevresinde kamp yapılıyor, gelin ve damat çekimleri yapılıyor. Buranın çok güzel bir görüntüsü var. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

