Ağrı’da zamanla yarış! 5 aylık bebek uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi
Ağrı’da down sendromu ve kalp hastalığı bulunan 5 aylık bir bebekte kalp yetmezliği gelişmesi üzerine Sağlık Bakanlığı’na bağlı uçak ambulans devreye girdi.
Ağrı’da, solunum sıkıntısı ve kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan 5 aylık down sendromu tanılı bebekte izlem sürecinde kalp yetmezliği gelişti. Hayati risk oluşması üzerine hekimlerin kararıyla ileri tetkik ve tedavi için uçak ambulans talep edildi.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledilen down sendromu tanılı 5 aylık H.F tedavisine burada devam edileceği bildirildi.