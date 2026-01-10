  • İSTANBUL
Gündem Sömürgecilerin uykusunu kaçıran samimiyet: Afrika neden Erdoğan diyor? Macron bu filmi iyi izle!
Gündem

Sömürgecilerin uykusunu kaçıran samimiyet: Afrika neden Erdoğan diyor? Macron bu filmi iyi izle!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Batılı güçlerin sömürü çarkları altında ezilen Afrika, küllerinden doğarken rotasını Türkiye’ye çeviriyor. Araştırmacı yazar Abdullah Çiftçi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, Fransa ve diğer emperyalist güçlerin kıtadan bir bir kovulduğu bu dönemde, Türkiye'nin neden yükselen değer olduğunu bir kez daha kanıtladı.

"Sömürgeciler bu videoyu iyi izlesin!"

Abdullah Çiftçi, paylaştığı videoya "Afrika'da Türkler neden daha etkin oluyor diye araştırma yapan sömürgeciler bu videoyu iyi izlesin" notunu düştü. Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de ağırladığı Afrikalı mevkidaşının çocuklarına gösterdiği babacan tavır, batılı liderlerin "üstten bakan" tavrıyla arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor.

 

Külliye'de çocuk cıvıltıları ve samimi kucaklaşma

Videoda yansıyan o sıcak anlar, Türk dış politikasının "insani" merkezini özetliyor:

 

  • Gönüllere dokunuş: Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi tören protokollerinin ötesine geçerek konuk devlet başkanının çocuklarını tek tek seviyor ve kucağına alarak havaya kaldırıyor.
  • Sevgi seli: Afrikalı miniklerin Erdoğan'a karşı gösterdiği korkusuz ve sevgi dolu yaklaşım, sadece siyasi bir ittifakın değil, bir aile sıcaklığının göstergesi olarak yorumlandı.
  • Protokol değil, insanlık: Batılı liderlerin sadece yeraltı kaynakları için ilgilendiği kıta insanına, Türkiye'nin "eşit ortak ve kardeş" gözüyle bakması sahaya bu şekilde yansıyor.

Fransa kovulurken Türkiye neden davet ediliyor?

Yüzyıllarca kıtayı sömüren, dillerini ve kültürlerini yok eden Fransa gibi devletler bugün Afrika'dan halk öfkesiyle kovuluyor. Buna karşın Türkiye'nin etkinliğinin artması şu temel farklara dayanıyor:

 

  1. Kirli geçmişin olmaması: Türkiye'nin tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmuyor.
  2. Kazan-kazan politikası: Ankara, kıtanın kaynaklarını çalmak yerine birlikte kalkınmayı hedefleyen projeler üretiyor.
  3. Kültürel saygı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" şiarı ve Afrika halklarını kucaklayan tavrı, yerel liderler ve halk nezdinde büyük karşılık buluyor.

 

Afrika’nın geleceği Türkiye ile parlıyor

Sömürgeci odakların "neden biz değil de Türkler?" sorusunun cevabı, videodaki o samimi kucaklaşmada saklı. Türkiye, askeri ve ekonomik iş birliklerinin yanı sıra, kurduğu bu "gönül köprüleri" sayesinde Afrika'nın yeni dönemindeki en güvenilir liman olmaya devam ediyor.

 

