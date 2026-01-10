Lejyoner TV kanalları! Sahipleri yurt dışında: İhanet bülteni gibi ortak söylem

Kasaları Yurtdışında, Akılları Batı'da!

Kendilerini "bağımsız" olarak pazarlayan bu medya organlarının finans trafiği, Türkiye düşmanı odaklara uzanıyor. Videoda yer alan verilere göre, bu kurumlar sadece haber üretmiyor, yabancı vakıflar ve döviz bazlı fonlarla beslenerek sinsi bir algı operasyonu yürütüyorlar:

Halk TV’nin Patronu Londra’da: Finans hattı İngiltere başkentinden yönetiliyor.

Finans hattı İngiltere başkentinden yönetiliyor. Sözcü’nün Patronu İsviçre’de: Zürih’teki lüks yalılarından Türkiye’ye nifak tohumları ekiyorlar.

Zürih’teki lüks yalılarından Türkiye’ye nifak tohumları ekiyorlar. FOX (NOW) İsrail ve ABD Güdümünde: Küresel sermayenin ve siyonist lobilerin sesi olarak yayın hayatına devam ediyor.

Küresel sermayenin ve siyonist lobilerin sesi olarak yayın hayatına devam ediyor. Cumhuriyet’in Firarisi Almanya’da: Eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, Almanya’nın koruması altında ülkesine ihanet kusmaya devam ediyor.

İhanet Bülteni Gibi Ortak Söylem

Bu kanalların ve sitelerin sahipleri farklı olsa da, Türkiye'nin milli çıkarlarına karşı takındıkları tavır hep aynı! Yerli savunma sanayii hamlelerine kuşkuyla yaklaşan, Mavi Vatan politikalarına mesafe koyan ve Karabağ zaferinde sessizliğe bürünen bu medya ağı, parayı veren düdüğü çalar mantığıyla hareket ediyor.