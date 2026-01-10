  • İSTANBUL
Gündem Lejyoner TV kanalları! Sahipleri yurt dışında: İhanet bülteni gibi ortak söylem
Gündem

Lejyoner TV kanalları! Sahipleri yurt dışında: İhanet bülteni gibi ortak söylem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'de yerli ve milli gibi görünen ancak ipleri okyanus ötesinde ve Avrupa başkentlerinde olan medya organlarının maskesi düştü! Türkçe konuşan, Türkiye'de yayın yapan ancak kararları Londra'dan, New York'tan, Tel Aviv'den alınan bu şebekenin "bağımsızlık" yalanı yerle bir oldu. İşte Türkiye'yi hedef alan o kuşatma ağının perde arkası:

Kasaları Yurtdışında, Akılları Batı'da!

Kendilerini "bağımsız" olarak pazarlayan bu medya organlarının finans trafiği, Türkiye düşmanı odaklara uzanıyor. Videoda yer alan verilere göre, bu kurumlar sadece haber üretmiyor, yabancı vakıflar ve döviz bazlı fonlarla beslenerek sinsi bir algı operasyonu yürütüyorlar:

  • Halk TV’nin Patronu Londra’da: Finans hattı İngiltere başkentinden yönetiliyor.
  • Sözcü’nün Patronu İsviçre’de: Zürih’teki lüks yalılarından Türkiye’ye nifak tohumları ekiyorlar.
  • FOX (NOW) İsrail ve ABD Güdümünde: Küresel sermayenin ve siyonist lobilerin sesi olarak yayın hayatına devam ediyor.
  • Cumhuriyet’in Firarisi Almanya’da: Eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, Almanya’nın koruması altında ülkesine ihanet kusmaya devam ediyor.

İhanet Bülteni Gibi Ortak Söylem

Bu kanalların ve sitelerin sahipleri farklı olsa da, Türkiye'nin milli çıkarlarına karşı takındıkları tavır hep aynı! Yerli savunma sanayii hamlelerine kuşkuyla yaklaşan, Mavi Vatan politikalarına mesafe koyan ve Karabağ zaferinde sessizliğe bürünen bu medya ağı, parayı veren düdüğü çalar mantığıyla hareket ediyor.

