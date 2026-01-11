Buzlanan yolda kontrolden çıktı! Araziye uçtu
Erzurum-Artvin karayolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki araziye uçtu.
Erzurum-Artvin karayolunda etkili olan buzlanma kazayı beraberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre, Tortum gölü kıyısı Erzurum Artvin Karayolunda buzlanan yolda meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan araç araziye uçtu.
Uzundere ilçesine bağlı balıklı mahallesinde yaşanan kazada araç buzlanan yolda kayarak toprak araziye girdi. Kaza sonrası iş makinalarının desteği ile araç kurtarıldı.