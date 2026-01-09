  • İSTANBUL
Bunlar asla Kürt olamaz! Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: PKK/YPG'li teröristlerden Kur'an-ı Kerim'li tuzak!

Suriye’nin Halep kentinde köşeye sıkışan PKK/YPG’li terör örgütü, kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bölgedeki ilerleyiş karşısında çaresiz kalan PKK-SDG'li hainler, Müslümanların kutsalı olan Kur’an-ı Kerim’i bombalı tuzaklarına alet ederek insanlık dışı bir yönteme başvurdu.

Kutsal değerlere hain saldırı

Halep sokaklarında ağır darbe alan PKK/YPG’li teröristlerin, yol kenarlarına patlayıcılarla tuzaklanmış Kur’an-ı Kerim nüshaları bıraktığı ortaya çıktı. Bölgeden gelen görüntülerde, yerdeki mukaddes kitabı hürmetle kaldırmak isteyen masum sivillerin, içine yerleştirilen bombaların patlatılmasıyla hedef alındığı görülüyor. Bu alçak yöntem, terör örgütünün bölge halkının inancına ve mukaddesatına duyduğu derin düşmanlığı bir kez daha kanıtladı.

Halep’te sivil katliamı planı

Şehir savaşını mahallelere yaymaya çalışan terör örgütü, sadece askeri unsurları değil, doğrudan sivil halkı ve dini değerleri hedef alıyor. Bölgedeki yerel kaynaklar, bu tür tuzakların özellikle cami çevrelerine ve yoğun kullanılan güzergahlara yerleştirildiğini bildiriyor. "Bir Kürt bunu asla yapmaz" dedirten bu sahneler, PKK/YPG’nin Kürt halkının değerleriyle hiçbir bağının olmadığını, aksine bu değerleri yok etmek için her türlü rezilliği yapabileceğini tescilledi.

Deva’lı Ekmen ile eski bakan Hüseyin Çelik bu vahşete ne diyecek?

Terör örgütünün bu mukaddesat düşmanı saldırıları sürerken, Deva partisi genel başkan yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’in meclis kürsüsünden PKK/YPG’li teröristlerin hamiliğine soyunması büyük tepki toplamıştı. Türkiye’nin bölgedeki yangını söndürme çabalarını eleştiren ve terör odaklarıyla diyalog çağrısı yapan Ekmen’in ve aynı şekilde açıklama yapan eski bakan Hüseyin Çelik'in Kur’an-ı Kerim’i bomba düzeneği yapan bu canilere karşı sessiz kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

IBB

YAPAR SATILIK CÜNKÜ SEREF YOKSUNU ERMENIDIR KÜRTÜM DER KÜRTSEDE ATESE TAPAR CAMIYE SÜS ICIN GIDER ANALARINI BABALARINI IFSA EDECEKSIN TV-LERDE UTANMAZLAR

Fırat Yazıcı

Bu alçaklar aynı alçaklığı Sur olaylarında da yapmışlardı. Müslüman olmadıkları kesin. Kürt ve Arabın CHP versiyonları.
