SON DAKİKA
Gündem Halep'ten acı haber
Gündem

Halep'ten acı haber

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Halep'ten acı haber

Terör örgütü SDG/YPG'nin Halep'teki saldırıları sonucu son dört günde 23 kişi hayatını kaybetti.

Halep'teki sağlık yetkilileri, terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana kentteki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılardaki can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Kentteki saldırılarda biri çocuk, dördü kadın olmak üzere 23 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

 

Terör örgütünün saldırılarında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının olduğu 104 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yarılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

