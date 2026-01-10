  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor Galatasaray - Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Spor

Galatasaray - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Karsılaşma Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ

Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

5' Bir süre VAR'la görüşen hakem Halil Umut Meler, pozisyonda penaltı olmadığına karar verdi.

4' Fenerbahçeli oyuncular rakip ceza sahasına elle oynama gerekçesiyle penaltı bekliyor.

3' Barış Alper sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasına haketlenen Icardi'den önce savunma topu uzaklaştırdı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER 

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Icardi.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.

