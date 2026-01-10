Galatasaray - Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Karsılaşma Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
5' Bir süre VAR'la görüşen hakem Halil Umut Meler, pozisyonda penaltı olmadığına karar verdi.
4' Fenerbahçeli oyuncular rakip ceza sahasına elle oynama gerekçesiyle penaltı bekliyor.
3' Barış Alper sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasına haketlenen Icardi'den önce savunma topu uzaklaştırdı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Icardi.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.