Avrupa’nın devinde sistem çöktü! Almanya’da hastaneler bir bir kapanıyor: Sağlıkta iflas dalgası kapıda!

Almanya'da Sağlık Sigortalarına Bağlı Doktorlar Birliği ülkenin sağlık sisteminin büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Birlik, "İflas riski altındaki hastaneler hızla artıyor, bazıları faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı bile. Bu dalga giderek büyüyebilir" uyarısında bulundu. Uzmanlar, kliniklerin ekonomik sıkıntılarının birkaç ana nedene dayandığını belirtti. Uzmanlara göre mevcut sistem, hastanelerin maliyetlerini karşılamıyor. Reform denemeleri çeşitli siyasi engellerle zorlaşıyor. Ayrıca personel, enerji ve malzeme giderleri hızla yükseliyor. Buna bir de bazı bölgelerde artık yeterli hasta tedavi edilememesi, krizi büyütüyor. Sağlık Sigortalarına Bağlı Doktorlar Birliği, somut adımlar atılmaması durumunda kriz bu yıl içinde daha da büyüyecek ve birçok hastane iflas edecek.

REFORM PLANLARI YAPILIYOR

Sağlık Bakanlığının hastane finansmanını iyileştirmeye yönelik reform çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. 2024'te kabul edilen reform kapsamında hastane yapısı ve finansmanı yeniden ele alınmıştı. Buna rağmen uzmanlar bunu yeterli görmüyor ve ek önlem talep ediyor. Son dönemlerde yaşanan hastane iflasları ise dikkat çekti. 700 çalışanı bulunan Geesthacht Hastanesi ikinci kez iflasını açıklamak zorunda kalırken, 133 yıllık tarihi Remagen Maria Stern Hastanesi tamamen kapatıldı. İflas eden köklü hastanede 11 kişi çalışıyordu.

TARİHİ DÖNEM SONA ERDİ

Maria Stern Hastanesi, 1892'de kurulmuş ve nesiller boyunca acil bakım, genel cerrahi, kadın‑doğum, pediatri ve diğer önemli tıbbi hizmetleri sunmuştu. Ancak son yıllarda artan işletme maliyetleri, sağlık politikalarındaki belirsizlik ve yetersiz finansman yapısı, kliniğin ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini zora soktu. Bu durum, birçok küçük ve orta ölçekli hastanenin yaşadığı genel krizle paralel ilerliyor.