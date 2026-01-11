  • İSTANBUL
Gazetecilere sigorta dopingi: Konutta yüzde 60, kaskoda yüzde 25 indirim!
Giriş Tarihi:

Basın İlan Kurumu ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle basın çalışanlarına yönelik dev bir indirim paketi açıklandı. Gazeteciler konut sigortasında `, ferdi kazada @, kaskoda ise % indirimli fiyatlardan yararlanabilecek. 12 taksit imkanının da sunulduğu kampanya, basın camiası için somut bir kazanım oldu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, basın sektörü için sadece kutlamaların değil, kalıcı sosyal hakların da günü oldu. Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak’ın yürüttüğü görüşmeler neticesinde, basın mensuplarının ve ailelerinin sosyal güvencelerini artıracak geniş kapsamlı bir iş birliğine imza atıldı. BİK’e akredite tüm gazete, dergi ve internet haber sitelerinde çalışanları kapsayan bu protokol ile kaskodan sağlığa, konuttan seyahat sigortasına kadar birçok üründe rekor düzeyde indirimler sağlandı.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, basın sektörü adına kalıcı ve sahada karşılığı olan kazanımlar üretmeyi hedefleyen kurum, bu doğrultuda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Türkiye Sigorta AŞ ile işbirliğine gitti. Genel Müdür Abdulkadir Çay ile Türkiye Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Taha Çakmak'ın görüşmeleri neticesinde hayata geçirilen çalışma, basın çalışanlarının sigorta alanındaki desteklerden avantajlı şekilde faydalanmasını amaçlıyor.

İşbirliği kapsamında BİK'e akredite gazete, dergi ve internet haber sitelerinde istihdam edilenler ve birinci derece yakınları, Türkiye Sigorta AŞ tarafından sunulan sigorta ürünlerinden indirimli olarak yararlanabilecek. Basına yönelik destekler, kasko, konut, ferdi kaza, sağlık ve seyahat sigortaları başta olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu çerçevede konut sigortasında yüzde 60, ferdi kaza sigortasında yüzde 40, kasko sigortasında yüzde 25 indirim uygulanırken, tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, seyahat sağlık ve riskli hastalıklar sigortalarında ise yüzde 20 ila 25 arasında değişen avantajlar basın camiasının kullanımına sunuldu. Sigorta işlemlerinde 12 taksitte ödeme kolaylığı da sağlanırken, sağlık, ferdi kaza ve hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin toplamı, brüt ücretin yüzde 15'ini ve yıllık asgari ücret tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahından düşülebilecek.

Kampanyadan faydalanabilmek için kasko, ferdi kaza ve konut poliçeleri için "[email protected]", sağlık sigortaları için de "[email protected]" mail adresleri üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, basın çalışanlarının yalnızca mesleki şartlarının değil, yaşamlarını doğrudan etkileyen alanlarda da desteklenmesini önemsediklerini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle hayata geçirilen işbirliğinin basın adına somut ve anlamlı bir kazanım olduğunu kaydetti. Çay, basın mesleğinin yalnızca mesai saatleriyle sınırlı olmayan bir sorumluluk alanı taşıdığına işaret ederek, "Bu gerçeklik, gece gündüz demeden, zorlu koşullarda kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getiren basın emekçilerinin sosyal güvence ihtiyaçlarını da doğrudan etkilemektedir. Kurum olarak basın camiasının günlük yaşamına temas eden, sahada karşılığı olan ve kalıcı nitelik taşıyan destekleri artırarak sürdürme kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

