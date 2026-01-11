Gazetecilere sigorta dopingi: Konutta yüzde 60, kaskoda yüzde 25 indirim!

İşbirliği kapsamında BİK'e akredite gazete, dergi ve internet haber sitelerinde istihdam edilenler ve birinci derece yakınları, Türkiye Sigorta AŞ tarafından sunulan sigorta ürünlerinden indirimli olarak yararlanabilecek. Basına yönelik destekler, kasko, konut, ferdi kaza, sağlık ve seyahat sigortaları başta olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu çerçevede konut sigortasında yüzde 60, ferdi kaza sigortasında yüzde 40, kasko sigortasında yüzde 25 indirim uygulanırken, tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, seyahat sağlık ve riskli hastalıklar sigortalarında ise yüzde 20 ila 25 arasında değişen avantajlar basın camiasının kullanımına sunuldu. Sigorta işlemlerinde 12 taksitte ödeme kolaylığı da sağlanırken, sağlık, ferdi kaza ve hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin toplamı, brüt ücretin yüzde 15'ini ve yıllık asgari ücret tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahından düşülebilecek.