ABD basını yazdı! "Üçlü Savunma İttifakı" İsrail’in uykusunu kaçırdı

NATO'nun 5. maddesi gibi: Birimize saldırı hepimize!

ABD merkezli Bloomberg'in iddiasına göre; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma güçlerini birleştiriyor. İttifakın temel mottosu ise oldukça net: "Birine yapılan saldırı, hepsine yapılmış sayılacak!" Kolektif savunma anlayışıyla hareket edecek olan bu dev ittifak; Suudi Arabistan'ın finansal gücünü, Pakistan'ın nükleer ve balistik füze altyapısını, Türkiye'nin ise savaş meydanlarında rüştünü ispatlamış kahraman ordusunu ve İHA/SİHA teknolojilerini tek bir yumruk haline getirecek.

Tel Aviv'de panik havası: "Türkiye içerideyken biz dışarıda kalırız"

Söz konusu ittifak haberi, soykırımcı İsrail medyasında geniş yankı buldu. İsrail basınından News1, yayınladığı analizde korkusunu gizleyemedi:

"Sessiz güç" uyarısı: İttifakın "sessizce kurulan devasa bir güç" olduğunu belirten İsrail basını, bu yapının bölgedeki tüm stratejik dengeleri altüst edeceğini yazdı.

İttifakın "sessizce kurulan devasa bir güç" olduğunu belirten basını, bu yapının bölgedeki tüm stratejik dengeleri altüst edeceğini yazdı. Nükleer caydırıcılık: Özellikle Pakistan 'ın nükleer kapasitesinin ittifaka dahil olmasının, Tel Aviv için doğrudan bir tehdit ve "aşılması imkansız bir caydırıcılık" anlamına geldiği vurgulandı.

Özellikle 'ın nükleer kapasitesinin ittifaka dahil olmasının, için doğrudan bir tehdit ve "aşılması imkansız bir caydırıcılık" anlamına geldiği vurgulandı. Ankara faktörü: İlişkilerin gergin olduğu Ankara'nın böyle bir yapının merkezinde yer alması, siyonistlerin bölgesel planlarını çöpe attı.

Müslüman ekseni güçleniyor

Haberlerde, nükleer güce ve teknolojik üstünlüğe sahip bu üçlü ittifakın, sadece askeri değil ekonomik ve teknolojik bir iş birliğine de zemin hazırlayacağı ifade edildi. Bölgede Müslüman ekseninin güçlenmesinden korkan işgalci unsurlar, bu ittifakın hayata geçmesi durumunda İsrail'in tamamen saf dışı kalacağını itiraf etti.