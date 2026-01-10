  • İSTANBUL
SON DAKİKA
ABD basını yazdı! "Üçlü Savunma İttifakı" İsrail'in uykusunu kaçırdı
Gündem

ABD basını yazdı! "Üçlü Savunma İttifakı" İsrail’in uykusunu kaçırdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD basını yazdı! "Üçlü Savunma İttifakı" İsrail’in uykusunu kaçırdı

Yerli ve milli savunma sanayiinde destan yazan Türkiye, bölgedeki oyunları bozacak dev bir adımın eşiğinde. ABD basınında yer alan "Üçlü Savunma İttifakı" iddiası, bölgede kan dökmekten başka bir stratejisi olmayan terör devleti İsrail'de adeta deprem etkisi yarattı. Ankara, Riyad ve İslamabad hattında kurulacak bu çelik kubbe, siyonistlerin uykularını kaçırdı.

NATO'nun 5. maddesi gibi: Birimize saldırı hepimize!

ABD merkezli Bloomberg'in iddiasına göre; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma güçlerini birleştiriyor. İttifakın temel mottosu ise oldukça net: "Birine yapılan saldırı, hepsine yapılmış sayılacak!" Kolektif savunma anlayışıyla hareket edecek olan bu dev ittifak; Suudi Arabistan'ın finansal gücünü, Pakistan'ın nükleer ve balistik füze altyapısını, Türkiye'nin ise savaş meydanlarında rüştünü ispatlamış kahraman ordusunu ve İHA/SİHA teknolojilerini tek bir yumruk haline getirecek.

Tel Aviv'de panik havası: "Türkiye içerideyken biz dışarıda kalırız"

Söz konusu ittifak haberi, soykırımcı İsrail medyasında geniş yankı buldu. İsrail basınından News1, yayınladığı analizde korkusunu gizleyemedi:

  • "Sessiz güç" uyarısı: İttifakın "sessizce kurulan devasa bir güç" olduğunu belirten İsrail basını, bu yapının bölgedeki tüm stratejik dengeleri altüst edeceğini yazdı.
  • Nükleer caydırıcılık: Özellikle Pakistan'ın nükleer kapasitesinin ittifaka dahil olmasının, Tel Aviv için doğrudan bir tehdit ve "aşılması imkansız bir caydırıcılık" anlamına geldiği vurgulandı.
  • Ankara faktörü: İlişkilerin gergin olduğu Ankara'nın böyle bir yapının merkezinde yer alması, siyonistlerin bölgesel planlarını çöpe attı.

Müslüman ekseni güçleniyor

Haberlerde, nükleer güce ve teknolojik üstünlüğe sahip bu üçlü ittifakın, sadece askeri değil ekonomik ve teknolojik bir iş birliğine de zemin hazırlayacağı ifade edildi. Bölgede Müslüman ekseninin güçlenmesinden korkan işgalci unsurlar, bu ittifakın hayata geçmesi durumunda İsrail'in tamamen saf dışı kalacağını itiraf etti.

1
Yorumlar

Hayırlara Vesile Olsun

İşte böyle olun. Müslümanlar biraraya gelsin. Müslüman görünümlü olup, İsrail'in perde arkasından iş ortağı olan münafıkbaşı İran'ı uzak tutun; yeter. Bu birliktelikten, İsrail kadar Münafık İran da rahatsız olmuştur. Müslüman Katilliğinde; münafık İran, gavur İsrail'i bile geçmiştir. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ve Afganistan'da vampirce Şehit ettiği Müslümanların kanları kurumadı daha. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan yetkililerini tebrik ediyorum.

YILMAZ DURMUŞ

Soykırımcı Katil İsrail terör devletinin, ABD'nin ve diğer emperyalist devletler, güçlerini kendilerinden değil, İslam Ülkelerinin birlikte olamaması ile üçüncü dünya ülkeleri sömürmesinden kaynaklanıyor. Keşke İslam Ülkeleri sözde değil fiilen birlikte olurlarsa belki o zaman Adil bir dünya düzeni için adım atılır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
