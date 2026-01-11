  • İSTANBUL
Adana-Mersin yolcusuna kritik uyarı! TAG Otoyolu'nda bant aktarımı trafiği kilitledi!
Yerel

Adana-Mersin yolcusuna kritik uyarı! TAG Otoyolu’nda bant aktarımı trafiği kilitledi!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adana-Mersin yolcusuna kritik uyarı! TAG Otoyolu’nda bant aktarımı trafiği kilitledi!

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nu kullanan sürücüler için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden önemli bir duyuru geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometreleri yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapatılarak trafik akışı, Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinin bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla saat 23.00'e kadar ulaşım kontrollü sağlanacak.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Malatya-Yeşilyurt yolunun 13-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerinde (Akçaabat şehir geçişi) kaldırım çalışmaları nedeniyle Akçaabat-Trabzon yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. 

