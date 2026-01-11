Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler

Türkiye, kriz boyunca Suriye halkına büyük destek verdi. Milyonlarca Suriyeliye geçici koruma statüsü tanıdı, insani yardım koridorları açtı ve güvenli bölgelerin oluşturulmasında aktif rol oynadı.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı gibi harekâtlarla terör unsurlarına karşı mücadele etti.

Türkmen Tuğgeneral

Bu süreçte Suriye ordusuna katılan komutanlar arasında Türkmen kökenli Seyf Ebubekir Polat öne çıktı. Polat yaklaşık 9 ay önce Tuğgeneral oldu.

“Türkiye bizim cumhuriyet”

Suriye ordusunun 76. Tümen Komutanı Tuğgeneral Seyf Ebubekir Polat, Türkiye'ye yönelik vefasını dile getirdi ve “Türkiye bizim cumhuriyet” dedi.

Yıllarca mülteci üzerinden siyonist aparatı ırkçıların kışkırtma yapmasına rağmen bu jest, iki ülke arasındaki gönül bağını bir kez daha gösterdi.