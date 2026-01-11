  • İSTANBUL
ABD'den Suriye'de dev operasyon: "Sizi dünyanın her yerinde bulur ve öldürürüz!"
Dünya

ABD’den Suriye’de dev operasyon: "Sizi dünyanın her yerinde bulur ve öldürürüz!"

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye genelindeki IŞİD hedeflerine yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Operasyonun ardından yayımlanan bildirideki infaz tehdidi dünyayı ayağa kaldırdı: "Askerimize zarar verirseniz, sizi dünyanın her yerinde bulur ve öldürürüz!"

ABD ordusu, Suriye’de son yılların en şiddetli hava operasyonlarından birine imza attı. CENTCOM’dan yapılan resmi açıklamada, 13 Aralık 2025'te Palmyra’da düzenlenen ve 2 Amerikan askeri ile bir sivil tercümanın ölümüyle sonuçlanan IŞİD pususuna yanıt olarak "Hawkeye Strike" operasyonunun genişletildiği bildirildi. 10 Ocak 2026 itibarıyla Suriye genelinde çok sayıda terör noktası, savaş uçakları ve saldırı helikopterleriyle ateş altına alındı.

MESAJ NET VE SERT: "DÜNYANIN HER YERİNDE BULURUZ"

Operasyonun ardından CENTCOM, alışılmışın dışında sert bir tonla doğrudan terör gruplarını hedef alan bir bildiri yayımladı. Açıklamada, Amerikan personelini hedef alanların hiçbir yerde güvende olmayacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Mesajımız güçlü kalmaya devam ediyor: Eğer savaşçılarımıza zarar verirseniz, adaletten kaçmak için ne kadar çabalarsanız çabalayın, sizi dünyanın her yerinde bulur ve öldürürüz."

TRUMP'IN TALİMATIYLA VİTES YÜKSELTİLDİ

Washington kaynakları, bu operasyonun bizzat Başkan Trump'ın "misilleme" talimatıyla gerçekleştirildiğini belirtiyor. Bölgedeki koalisyon ortaklarıyla eş zamanlı yürütülen saldırılarda, IŞİD’in mühimmat depoları, eğitim kampları ve lojistik ağları hedef alındı. CENTCOM, bölgedeki Amerikan ve müttefik güçlerini korumak adına terör unsurlarına karşı "amansız takibin" kesintisiz süreceğini duyurdu.

HARPUTİ

Niye bulmayasınız,kur,besle, büyüt tedavülden kaldır sonra imha et .Dünya keriz ,bir tek siz akıllısınız degil mi,kahpe dölleri

ata

canavar enerjisini atmak istemiş... siyonest yine dolap peşinde...
