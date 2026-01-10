Siviller kalkan, mezarlık karargah: Terör örgütünün kalleşliği tescillendi!

Huzurun tesis edildiği Şeyh Maksud mahallesinde ortaya çıkan manzaralar, terör örgütünün hiçbir kutsala saygısı olmadığını bir kez daha kanıtladı. Alçak teröristlerin, mahalledeki kilise mezarlığını askeri karargah haline getirerek sinsi planlarını buradan yürüttüğü görüldü. Mezarlıkları ve dini mekanları dahi savaş alanına çeviren bu zihniyet, bölge halkının büyük tepkisini çekti.

Sivillere canlı kalkan tuzağı

Terör örgütünün sadece taşla toprakla değil, insan hayatıyla da kumar oynadığı açığa çıktı:

Hastanede kalleşlik: Yasin Hastanesi 'ne çöreklenen terör unsurlarının, buradaki hastaları ve sivilleri kendilerine "canlı kalkan" olarak kullandığı belirlendi.

'ne çöreklenen terör unsurlarının, buradaki hastaları ve sivilleri kendilerine "canlı kalkan" olarak kullandığı belirlendi. Halkın arasına sızdılar: Suriye İç Güvenlik Güçleri , teröristlerin kaçarken halkın arasına karıştığını belirterek vatandaşlara "Evlerinizden çıkmayın" uyarısında bulundu.

, teröristlerin kaçarken halkın arasına karıştığını belirterek vatandaşlara "Evlerinizden çıkmayın" uyarısında bulundu. Tahliye sürüyor: Terör pençesinden kurtarılan sivillerin güvenli bölgelere nakliyesi devam ediyor.

Valilik binasına kalleş saldırı

Savaş meydanında bozguna uğrayan YPG/SDG, kalleş yüzünü bir kez daha göstererek Halep Valilik Binası'na kamikaze İHA ile saldırdı. Binada maddi hasar meydana gelirken, valilik çalışanları hızla tahliye edildi. Devlet kurumlarını hedef alarak kaos çıkarmaya çalışan terör örgütüne karşı güvenlik güçleri teyakkuza geçti.

Silahları alınarak sürgün edilecekler

Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı, saat 15.00 itibarıyla operasyonların tamamlandığını duyurdu. Hastaneye sığınan ve silahlarına el konulan teröristlerin Tabka kentine nakledileceği bildirildi. Bölgedeki kamu tesisleri ve sağlık merkezleri yeniden devlet kurumlarına devredilmeye başlanırken, ordunun mahallelerden kademeli olarak çekileceği aktarıldı.