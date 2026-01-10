  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
8 yıllık eğitim sistemi Anadolu'yu sert bir şekilde vurdu! Eğitimi katleden kirli planı ifşa oldu! Covid aşıları ile kanseri ilişkilendiren çalışmaya siber saldırı Araştırma 'Karıştırma'! Batının özgürlük masalı yerle bir oldu! Elon Musk o gerçeği tek kareyle ifşa etti! CHP’den ‘yenge’ye konser kıyağı Sapkınlar da Ekrem’in yanında ABD'den İranlıları gazlama taktiği Bu kafa terörsüz Türkiye istemiyor Şara’nın mütevazılığı, SDG’nin kibri... Kim barış, kim kan istiyor! Marmaray ve metroya "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi" ayarı Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!
Gündem Siviller kalkan, mezarlık karargah: Terör örgütünün kalleşliği tescillendi!
Gündem

Siviller kalkan, mezarlık karargah: Terör örgütünün kalleşliği tescillendi!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siviller kalkan, mezarlık karargah: Terör örgütünün kalleşliği tescillendi!

Suriye ordusunun Halep'teki kararlı operasyonlarıyla köşeye sıkışan eli kanlı terör örgütü YPG/SDG'nin maskesi bir kez daha düştü. Şeyh Maksud mahallesinden temizlenen teröristlerin, kutsal mekanları kirletmekten çekinmediği ve masum sivilleri ölüme terk ederek kendilerine siper ettiği belgelendi.

Huzurun tesis edildiği Şeyh Maksud mahallesinde ortaya çıkan manzaralar, terör örgütünün hiçbir kutsala saygısı olmadığını bir kez daha kanıtladı. Alçak teröristlerin, mahalledeki kilise mezarlığını askeri karargah haline getirerek sinsi planlarını buradan yürüttüğü görüldü. Mezarlıkları ve dini mekanları dahi savaş alanına çeviren bu zihniyet, bölge halkının büyük tepkisini çekti.

 

Sivillere canlı kalkan tuzağı

Terör örgütünün sadece taşla toprakla değil, insan hayatıyla da kumar oynadığı açığa çıktı:

 

  • Hastanede kalleşlik: Yasin Hastanesi'ne çöreklenen terör unsurlarının, buradaki hastaları ve sivilleri kendilerine "canlı kalkan" olarak kullandığı belirlendi.
  • Halkın arasına sızdılar: Suriye İç Güvenlik Güçleri, teröristlerin kaçarken halkın arasına karıştığını belirterek vatandaşlara "Evlerinizden çıkmayın" uyarısında bulundu.
  • Tahliye sürüyor: Terör pençesinden kurtarılan sivillerin güvenli bölgelere nakliyesi devam ediyor.

 

Valilik binasına kalleş saldırı

Savaş meydanında bozguna uğrayan YPG/SDG, kalleş yüzünü bir kez daha göstererek Halep Valilik Binası'na kamikaze İHA ile saldırdı. Binada maddi hasar meydana gelirken, valilik çalışanları hızla tahliye edildi. Devlet kurumlarını hedef alarak kaos çıkarmaya çalışan terör örgütüne karşı güvenlik güçleri teyakkuza geçti.

 

Silahları alınarak sürgün edilecekler

Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı, saat 15.00 itibarıyla operasyonların tamamlandığını duyurdu. Hastaneye sığınan ve silahlarına el konulan teröristlerin Tabka kentine nakledileceği bildirildi. Bölgedeki kamu tesisleri ve sağlık merkezleri yeniden devlet kurumlarına devredilmeye başlanırken, ordunun mahallelerden kademeli olarak çekileceği aktarıldı.

Siyonist işgalci Suriye'de azgınlaştı: On günde 16 kara operasyonu
Siyonist işgalci Suriye'de azgınlaştı: On günde 16 kara operasyonu

Gündem

Siyonist işgalci Suriye'de azgınlaştı: On günde 16 kara operasyonu

Suriye'den Halep mesajı: Kaosa bel bağlayanlar dersini aldı!
Suriye'den Halep mesajı: Kaosa bel bağlayanlar dersini aldı!

Dünya

Suriye'den Halep mesajı: Kaosa bel bağlayanlar dersini aldı!

Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması: MİT yoğun çaba gösterdi
Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması: MİT yoğun çaba gösterdi

Gündem

Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması: MİT yoğun çaba gösterdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

taner hekimoğlu

Durmak yok ABD tekelindeki petrol kuyuları ,devletin kontrolüne geçmesi gerek.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23