SDG’yi kovan Şam yönetiminden o ülkelere teşekkür mesajı

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Katar, ABD ve Birleşik Krallık ile birlikte Mesud Barzani’nin adı da vurgulanarak teşekkür edildi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, 9 Ocak Cuma günü Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu görüşmede Barzani, Suriye halkının iradesine olan desteğini yineleyerek şu mesajları vermişti:

Tüm tarafları ve bileşenleri kapsayan, herkesin pay sahibi olduğu bir devlet inşası şarttır. Toplumsal barış: İstişare ve koordinasyon sürdürülmeli, tüm tarafların çıkarları gözetilerek toplumsal barış korunmalıdır.

Operasyonun hedefi Kürtler değil, devlet dışı unsurlar

Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yürütülen güvenlik operasyonlarına da değinen bakanlık, "hukuk uygulama operasyonunun" hedeflerini netleştirdi:

Hukuk dışı silahlı unsurlar: Operasyonun hedefi, 2025’te varılan anlaşmalara uymayan ve sivil yerleşim yerlerine ateş açan devlet dışı silahlı gruplardır.

Kürtler asli unsurdur: Alınan önlemlerin asla Kürt toplumunu hedef almadığı; Kürtlerin, Suriye toplumsal dokusunun ayrılmaz bir parçası ve ulusal kurumların etkin ortakları olduğu vurgulandı.

Demografik değişiklik yok: Müdahalenin etnik veya dini bir temeli olmadığı, amacın sadece devletin silah üzerindeki münhasır otoritesini tesis etmek olduğu belirtildi.

Terör örgütünün "soykırım" yaygarası boşa çıktı

Suriye ordusunun mahalleleri kontrol altına almasıyla paniğe kapılan Rojava Özerk Yönetimi adı altındaki terör yandaşlarının "soykırım" ve "savaş suçu" iddiaları ise saha gerçekleriyle yalanlandı. Şam yönetimi, Nisan 2025’te imzalanan ancak terör unsurlarınca ihlal edilen anlaşmaya atıfta bulunarak, askeri güçlerin silahlarıyla birlikte Fırat’ın doğusuna çekilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.