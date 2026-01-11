Bakın en çok hangisi tercih edilmiş! İşte 2025'in en çok tercih edilen kız erkek isimleri
Kamuoyu ile paylaşılan verilere göre 2025 yılında erkek bebeklere koyulan isimler listesinin ilk sırasısı değişmedi. İŞTE EN POPÜLER ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Kamuoyu ile paylaşılan verilere göre 2025 yılında erkek bebeklere koyulan isimler listesinin ilk sırasısı değişmedi. İŞTE EN POPÜLER ERKEK BEBEK İSİMLERİ
2025 yılında da hem kız hem de erkek bebekler için en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu. İşte o isimler..
10. EYMEN - 3.676 9. MİRAÇ - 3.743 8. ÖMER - 3.869
7. ASLAN - 3.920 6. KEREM - 4.207 5. ÖMER ASAF - 4.244
4. METEHAN - 4.762 3. YUSUF - 4.880 2. GÖKTUĞ - 5.683
1. ALPARSLAN - 8.088
2025 YILININ EN ÇOK TERCİH EDİLEN KIZ BEBEK İSİMLERİ 10. DURU - 3.389 9. LİNA - 3.655 8. ELİSA - 4.197
7. ELİF - 4.203 6. ZÜMRA - 4.685 5. GÖKÇE - 4.759 4. ASYA - 5.041 3. ZEYNEP - 6.540 2. ASEL - 7.347 1. DEFNE - 7.466
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23