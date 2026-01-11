  • İSTANBUL
Artık saçıma bulaştı mazeret olmayacak: 10 madde yasaklandı!
Giriş Tarihi:

Artık saçıma bulaştı mazeret olmayacak: 10 madde yasaklandı!

Zehir tacirlerinin yasal boşluklardan yararlanmak için sürekli taktik değiştirerek piyasaya sürdüğü "tasarım uyuşturucular" adı altındaki 10 madde yasaklandı.

#1
Foto - Artık saçıma bulaştı mazeret olmayacak: 10 madde yasaklandı!

Uyuşturucu madde testi pozitif çıkanların "Bulunduğum ortamda saçıma sinmiş, çiğnediğim sakızın, yediğim jelibonun içinde düşük miktarda bulunuyormuş, kullandığım elektronik sigaranın kimyasalının içinde varmış" açıklamalarıyla öne sürdükleri 'pasif maruziyet' bahaneleri ellerinden alınıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, uyuşturucuyla mücadelede kritik bir eşiği geride bıraktı.

#2
Foto - Artık saçıma bulaştı mazeret olmayacak: 10 madde yasaklandı!

10 FARKLI MADDE YASAKLANDI Zehir tacirlerinin yasal boşluklardan faydalanmak amacıyla sürekli formül değiştirerek piyasaya sürdüğü "tasarım uyuşturucular" mercek altına alındı. 10 farklı kimyasal madde, en ağır uyuşturucu suçlarının düzenlendiği kanun kapsamına alınarak tamamen yasaklandı.

#3
Foto - Artık saçıma bulaştı mazeret olmayacak: 10 madde yasaklandı!

Sokakta "bonzai", "kristal" veya "banyo tuzu" olarak bilinen uyuşturucuların hammaddeleri, artık kanun önünde eroin ve kokain ile aynı sınıfta kabul edilecek.

#4
Foto - Artık saçıma bulaştı mazeret olmayacak: 10 madde yasaklandı!

OYUNU BOŞA ÇIKARACAK KARAR! Özellikle 4-CMC ve Naphyrone gibi isimlerle anılan sentetik uyarıcılar, bu kararla birlikte "kırmızı liste"ye dahil edildi. Listede uyuşturucu dünyasının en sinsi halkasını oluşturan ADB-FUBINACA gibi sentetik kanabinoidler de bulunuyor. Bu düzenlemeyle uyuşturucu tacirlerinin "Bu madde henüz yasaklanmadı" savunması boşa çıkarılıyor./ kaynak: sabah

