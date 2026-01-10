Aman dikkat edin! Kış mevsiminin görünmez tehlikesi
Kış aylarında çatı ve saçaklarda oluşan buz sarkıtları ciddi risk oluşturuyor. Bu durumun son örneği ise Kars’ta yaşandı. Şahitler Mahallesinde yürüyüş halindeyken başına buz sarkıtı düşen bir kadın yaralandı.
Kış mevsiminin sessiz ama tehlikeli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Kars’ta kaldırımda yürüyen 36 yaşındaki Semra Atkutluğ, bir binanın çatısından koparak düşen buz sarkıtının başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay, Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.