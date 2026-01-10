Hukukun zirvesi değil, Vahşetin merkezi: ABD'de polis terörü kamerada! "Sorun değil dostum" dedi, kurşunlara hedef oldu

Alpha News tarafından sızdırılan birkaç saniyelik polis kamerası kaydı, bir insan hayatının ABD'de ne kadar ucuz olduğunu gözler önüne seriyor. Görüntülerde, aracının içinde sakince oturan ve yanındaki polise "Sorun değil dostum, sana kızgın değilim" diyerek uzlaşmacı bir tavır sergileyen kadına, küfürbaz ABD polisinin tepkisi sadece vahşet oldu. Arka koltuğunda köpeğiyle oturan savunmasız bir kadına karşı sergilenen bu saldırgan tutum, batı demokrasisinin(!) gerçek yüzünü yansıtıyor.

Kaos ve infaz anı

Görüntülerde polisin küfürlü ifadelerle kadını araçtan inmeye zorladığı, ardından yaşanan birkaç saniyelik kargaşada silahların patladığı duyuluyor. "Vay canına!" sesleri arasında patlayan silahlar, bir anneyi hayattan koparırken; kamera kayıtları gökyüzüne savruluyor.

Silah seslerinin ardından gelen polis küfürleri ise, ABD emniyet teşkilatının nasıl bir ahlaki çöküş içinde olduğunu kanıtlıyor.

Katili savunan yönetici: JD Vance

İnsan hakları savunucularının ve yerel yetkililerin "kadın hiçbir tehdit oluşturmuyordu" feryatlarına rağmen, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in tutumu ise "pes" dedirtti. Vance, sosyal medya hesabından bu infaz görüntülerini paylaşarak katil polisi savundu ve olayın "meşru müdafaa" olduğunu iddia etti. Kendi vatandaşını sokak ortasında katleden bir anlayışı kutsayan bu tavır, ABD'deki yönetim zihniyetinin ne kadar kokuşmuş olduğunu bir kez daha belgeledi.

Hukuk endeksi mi, vahşet endeksi mi?

Uluslararası raporlarda "hukukun üstünlüğü endeksinde" zirvelerde gösterilen ABD'nin, iş savunmasız bir sivilin canına gelince nasıl bir tiranlığa dönüştüğü Minneapolis sokaklarında bir kez daha görüldü. Dünyanın geri kalanına demokrasi pazarlayanların, kendi evlerindeki bu polis terörüne karşı sessizliği ve katilleri koruma çabası, batının "çifte standartlı" hukuk anlayışını tarihe not düştü.