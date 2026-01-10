Leyla Şahin Usta'ya kirli algı operasyonu! O konuşmanın tam metni ortaya çıktı

Leyla Şahin Usta, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Suriye'nin Halep kentinde Suriye geçici hükümeti ile terör örgütü PKK/SDG arasında yaşanan çatışmalara dikkat çekmiş, 10 Mart Mutabakatı'na "acilen uyulması" çağrısında bulunmuştu. Türkiye'nin savaş sürecinde Suriyelilere dil, din, ırk ve köken ayrımı yapmaksızın kapılarını açtığını vurgulayan Usta, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etmişti.

Usta, konuşmasında "Yıllarca, on üç yıl boyunca Suriye'de Müslümanlar katledilirken gıkını çıkarmayanlar bugün 'Aleviler öldürülüyor' diye ortalığı ayağa kaldırıyor. İnsanca olun, insanca konuşalım; dili, dini, ırkı ve kimlik siyaseti üzerinden konuşmayalım" sözlerini kullanmıştı. Bu ifadelerin bağlamından koparılarak Alevi karşıtı bir söylem gibi sunulduğu ve bilinçli bir algı operasyonu yürütüldüğü belirtildi.

Karar Gazetesi de SDG’lilerle birlikte hareket ederek Leyla Şahin Usta'yı hedef aldı. Leyla Şahin Usta'nın Meclis'teki konuşmasın tam metni ortaya çıktı.

İşte Şahin Usta'nın DEM vekili Sezai Temelli ile yaşadığı o diyalog:

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkanım, ben de Genel Kurulu ve Divanı saygıyla selamlıyorum.

Suriye'de, Halep'te yaşananlar elbette ki hepimiz için çok endişe verici olaylar. On üç yıldır savaşın bedelini ağır olarak

ödemiş, yine savaştan kaçarak ülkemize sığınmış Suriyelilerin artık barış ve huzur içerisinde yaşamaları, terör örgütlerinin derhâl

oradan temizlenmesi hepimizin en önemli önceliğidir. Türkiye bölgede barışın teminatıdır. Askerlerimiz asla ve kata hiçbir zaman

orada bir savaşın tarafı olmamıştır ve olmayacaktır. Bizim görevimiz, hepimizin görevi, barışın temini, sivillerin korunması, Suriye'nin

bir kaosa ve iç savaşa gitmemesidir. Bunun için hepimizin sorumluluğu vardır çünkü Suriye'deki kaos ve iç savaş en çok bize,

ülkemize ve bölgemize zarar vermektedir. Suriye Suriyelilere bırakılmalı ve kendi yönetimine de herkesin destek olması

gerekmektedir. 10 Mart Mutabakatı'na acilen de uyulmalıdır. Suriye'ye sırt çevirenler kim hepimiz çok iyi biliyoruz. Suriyeliler

zamanında savaştan kaçıp geldiğinde biz "kardeş ülkemiz" "dost insanlarımız" diyerek, zamanında Osmanlı'nın topraklarında yer

almış ve güven içerisinde yaşamış bu insanları kardeşlerimiz bilerek dilini, dinini, ırkını, kökenini ayırt etmeksizin hepsine ev sahipliği

yaptık, kapımızı açtık.

Bugün bölgede PKK'yla da IŞİD'le de DAEŞ'le de her türlü terör örgütüyle de mücadele eden biziz, bunu karıştırmamak

gerekiyor.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Bunu Savunma Bakanına söyleyin, destek vereceğini açıkladı.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Anlamadığımız husus SDG koruyuculuğu nedendir, neden SDG koruyuculuğu yapılıyor?

Onun da bu mutabakata uyarak yerine getirmesi gerekenin silahları bırakıp, çekilip gitmesi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - 10 Mart Mutabakatı'nın bir tarafı SDG'dir, 10 Mart Mutabakatı'nın bir kanadı SDG'dir; yanıltmayın

insanları lütfen.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - SDG'yi savunmayın, SDG'yi savunmakla yanlış yaparsınız. SDG'nin İsrail'le bir koalisyon

içerisinde olup böl, parçala, yok et metoduyla Suriye'yi... Özellikle de yine Kürtler üzerinden bir siyaset yaparak Kürtleri öldürmeye

çalıştığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - SDG müzakerenin bir tarafındadır. Şu anda IŞİD'e destek veriyorsunuz. Bu konuşmanıza dikkat

edin. IŞİD'e destek veren bir konuşma yapamazsınız.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Yıllarca bu ülkede PKK terör örgütüyle Kürtlere en çok zarar veren PKK olmuştur. O

yüzden, aynı hataya Suriye'de de düşmemek gerekiyor. Biz her zaman için...

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - IŞİD'e destek veren konuşma yapıyorsunuz, telin ederim sizi. IŞİD'e destek veren bir konuşma

yapmayın, IŞİD'i kınayın!

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - IŞİD'e destek vermedim. IŞİD'e hiçbir zaman destek verilmedi.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Vermeyin, kınayın, katliam yapıyorlar! IŞİD'i kınayın!

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Bunu söylemeye asla hakkınız yok. PKK'yla da IŞİD'le de DAEŞ'le de en çok mücadele

eden biziz dedim.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - IŞİD'i kınayın!

BAŞKAN - Sayın Temelli...

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - IŞİD'i de kınıyorum, DAEŞ'i de kınıyorum, SDG'yi de kınıyorum, PKK'yı da kınıyorum.

Bugün Türkiye'de bu barış ortamını sağladıysak biz sağladık.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - SDG müzakerenin bir tarafıdır, muhataptır. IŞİD terör örgütüdür, kınayın!

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Kınıyoruz.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Kınayın!

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Asıl siz kınamanızı yapmıyorsunuz.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Destek vermeyin, yeter artık!

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Yıllarca, on üç yıl boyunca Suriye'de Müslümanlar katledilirken gıkını çıkarmayanlar bugün

"Aleviler öldürülüyor." diye ortalığı ayağa kaldırıyor. İnsanca olun, insanca, insanca konuşalım; dili, dini, ırkı ve kimlik siyaseti

üzerinden konuşmayalım.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Daha on gün önce Yalova'yı havaya uçurdular.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, Grup Başkan Vekiline söz verdim, lütfen.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Siz müdahale edin, burada IŞİD övgüsü olur mu!

BAŞKAN - Ama siz konuştunuz, söz sırası Sayın Usta'da.

Buyurun

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Hele hele Türkiye'yi terör örgütlerine destekçilikle suçlamak kimsenin haddine değildir.

Türk ordumuza böyle bir şeyi asla kimse de söyleyemez.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Yapmayın o zaman, yapmayın o zaman.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Yapmıyoruz. Bunu yapan SDG ve İsrail iş birliği içerisindekiler yapıyor, siz de SDG'ye

destek olarak bu işi körüklemeyin.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Bunu yapmaya hakkınız yok!

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Buradaki barışa ve huzura herkesin ihtiyacı var. O yüzden, barış ve huzurun yolu terör

örgütlerine destek olmamaktan geçer, terör örgütlerine engel olmaktan geçer. Çok net söylüyoruz: Halep'te yaşananlar tamamıyla

bölgedeki terör örgütlerinin faaliyetleridir. Biz Türkiye olarak, garantör olarak üzerimize düşen sorumluluğu her zaman yaptık,

yapmaya da devam ederiz.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Görüntüleri seyredin, el insaf; görüntülere bakın, bütün dünya basını izliyor; telefonunuzu açın,

bir bakın!

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Görüntüleri yıllarca gördük, on üç yıldır o görüntülerin aynısı geldi; orada açlıktan öldürülen

çocukları da gördük.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Kadınlara yapılanlara bakın, bir kadınsınız.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Esed zamanında yapılanların, o hapishanelerde yapılanların hepsini gördük.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Vicdan diyorum, insaf diyorum; kadınlara yapılanlara bakın.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Ya, insaf; evet, insaf; bugün mü aklınıza geldi, bugün mü aklınıza geliyor.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Görüntüler düştü, bütün dünya basını görüyor şu anda.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Bugün Türkiye yine aynı sorumlulukla Suriye'de barışın tesis edilmesi için büyük bir

güvence olarak duruyor, bunu neden anlamakta zorlanıyorsunuz?

ÇİÇEK OTLU (İstanbul) - Hangi barış? Ölümün adı barış mı oldu?

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Asıl rahatsız olduğunuz şey, asıl rahatsız olduğunuz şey Suriye'ye barış ve huzur gelecek,

bundan çekiniyorsunuz.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Biz rahatsız olduğumuz şeyi ifade ettik, siz halka kendinizi ifade edin.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Suriye kendi insanları tarafından yönetilecek, asıl bundan çekiniyorsunuz.

ÖMER FARUK HÜLAKÜ (Bingöl) - Suriye'nin sahipleri IŞİD değil!

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Suriye İsrail'in böl, parçala, yok et metoduna kurban edilmeyecek; asıl bundan rahatsız

olunuyor, bunu açıkça söylemiyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Size ne ya, size ne, size ne! IŞİD'i savunmak size mi kalmış!

ÖMER FARUK HÜLAKÜ (Bingöl) - Suriye'nin sahipleri IŞİD değil, değil.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Evet, Sayın Başkanım, bir Ankaralı olarak Ankara'nın...

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Çeçenistan'dan gelmiş çeteler ya! Siz farkında değilsiniz felaketin.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - O çetelere sahip çıkmaktan vazgeçin. Birinci öncelik, o çetelere sahip çıkmaktan vazgeçin.

SIRRI SAKİK (Ağrı) - Ya, siz sahip çıkmaktan vazgeçin! Yalova'da 3 polisi öldürdüler, 8 polisi yaraladılar.

BAŞKAN - Sayın Usta, lütfen Genel Kurula hitap edin.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Bir Ankaralı olarak Ankara'nın sorunlarıyla ilgili elbette ki hepimiz konuşuyoruz ancak

şunun da farkındayız.SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Antep'te, Kilis'te yaşananları ne çabuk unuttunuz? Askerleri yaktılar, ne çabuk

unuttunuz?

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) - Siz burada çok tehlikeli bir söylemde bulundunuz, çok!

MEHMET FARUK PINARBAŞI (Şanlıurfa) - Bir dinleyin canım, konuşurken dinleyin.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Ya, benim söylediğimi anlamak çok mu zor bir şey?

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - Bir kere kınayın ya, bir cümleyle kınayın hiç olmazsa!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, lütfen...

Buyurun Sayın Usta.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Kınadığımı defaatle söylüyorum ama duymamakta ısrarcısınız.

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - IŞİD canilerini bir kere kınadığınızı duyalım.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Asıl kınamayan sizsiniz, asıl kınamayan sizsiniz.

BAŞKAN - Sayın Usta, lütfen Genel Kurula hitap edin.

Buyurun.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Sayın Başkanım, söylediğim hâlde doğruyu duymamakta ısrar ediyorlar, o yüzden tekrar

etmek zorunda kalıyorum.

BAŞKAN - Siz Genel Kurula hitap edin.

Buyurun.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Ülkemizden yana olalım, bölgedeki barıştan yana olalım, huzurdan ve güvenden yana

olalım. Terör örgütlerinden yana kimse konuşmasın ve açıklama yapmasın. Hep birlikte Suriye için, ülkemiz için, bölgemiz için

mücadele ediyoruz. Türkiye'de terörsüz Türkiye sürecinin anlamını defalarca burada söyledik "Bu sadece Türkiye için değil, Suriye

için de Orta Doğu için de çok önemli bir süreç." dedik; burada SDG'nin yapması gerekenler tek tek söylenmesine rağmen eğer hâlâ

uymuyorsa, kusura bakmayın, dönün, biz IŞİD'i, DAEŞ'i, PKK'yı kınadığımız gibi siz de SDG'yi kınayın. (AK PARTİ sıralarından

alkışlar)

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - SDG muhataptır, muhatap; farkında değilsiniz.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Evet, Ankara'nın sorunlarına gelince...

SEZAİ TEMELLİ (Muş) - 10 Martın muhatabıdır SDG.

ÖMER FARUK HÜLAKÜ (Bingöl) - 10 Martın muhatabı kim? Kimler tarafından imzalandı?

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - O zaman İsrail'le irtibat kurun, söyleyin, SDG'yi durdursunlar; siz onlarla irtibatlısınız

anlaşılan.