CHP ile SP liderinin görüşmeleri başladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme başladı. Görüşmede 24 Haziran 2018'de yapılacak seçim, cumhurbaşkanı adayı ve ittifak konularının konuşulması bekleniyor. Görüşme sonrası ortak bir açıklama yapılacak.

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği PM toplantısı yarın gerçekleşecek.