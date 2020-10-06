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Aktüel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Azerbaycan toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildi. Azerbaycan, işgal ne zaman sona erecek diye 30 yıldır bekliyor ama Ermenistan yönetimi hiç dinlemiyor, 'Hayır, biz işgal ettiğimiz topraklarda kalacağız
Aktüel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Azerbaycan toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildi. Azerbaycan, işgal ne zaman sona erecek diye 30 yıldır bekliyor ama Ermenistan yönetimi hiç dinlemiyor, 'Hayır, biz işgal ettiğimiz topraklarda kalacağız

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:00:17 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Azerbaycan toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildi. Azerbaycan, işgal ne zaman sona erecek diye 30 yıldır bekliyor ama Ermenistan yönetimi hiç dinlemiyor, 'Hayır, biz işgal ettiğimiz topraklarda kalacağız
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