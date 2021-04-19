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Spor Chelsea ve Leicester City finalde kapışacak
Spor

Chelsea ve Leicester City finalde kapışacak

Southampton'ı 1-0 yenen Leicester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 02:12:00 -
Chelsea ve Leicester City finalde kapışacak

Turnuvadaki ikinci yarı final müsabakasında, kupada 4 defa final oynayan Leicester City ile tek şampiyonluğunu 1976'da kazanan Southampton karşılaştı.

Wembley Stadı'nda yapılan maçı, Iheanacho'nun 55. dakikadaki golüyle kazanan Leicester City, 1969'dan bu yana ilk kez finale çıktı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı. Yedek kulübesindeki Cengiz Ünder ise forma şansı bulamadı.

2021 İngiltere Federasyon Kupası, 15 Mayıs'ta Leicester City ile Chelsea arasında oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

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