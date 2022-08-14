Chelsea-Tottenham maçı kaç kaç bitti?
Chelsea-Tottenham maç sonucu | İngiltere Premier Lig'in 2.haftasında iki Londra ekibi karşı karşıya geldi. Futbolseverler maçın sonucunu araştırmaya başladı. Chelsea-Tottenham maçı ne oldu?
Futbolseverler Chelsea ile Tottenham arasında oynanan Londra derbisinin kaç kaç sona erdiğini araştırıyor.
Chelsea-Tottenham maçı kaç kaç bitti?
İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında, Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.
Stamford Bridge'de oynanan Londra derbisinde Tottenham'ın uzatmalarda bulduğu gol ile puanlar paylaşıldı.
Chelsea, 19. dakikada Kalidou Coulibaly'nin golü ile öne geçti. 68. dakikada Tottenham, Pierre-Emile Höjbjerg'in golü ile eşitliği yakaladı.
Maçın 77. dakikasında Chelsea, Reece James'in golü ile tekrar öne geçti. Maçın 90+6 dakikasında Harry Kane, maçın skorunu belirledi.
İki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte, maç sonunda aralarındaki tartışma sonrası kırmızı kart gördü.
Premier Lig'deki günün diğer maçında, Nottingham Forest, West Ham United'ı 1-0 yendi.