Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Önceliğimiz; insan, çevre ve devlet

Bakanlığının 100 Günlük İcraat Programını tanıtmak amacıyla gazetecilerle bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu’da yaşanan sel felaketine zarar gören vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

”NE GEREKİYORSA YAPILACAK”

Kurum, bakanlığına bağlı ekiplerin sahada olduğuna ve gerekli çalışmaların valilik koordinasyonunda gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Gerekli tedbirleri derhal almakta olduklarını kaydeden Kurum, “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla birlikte orada olup, hasar tespitleri sonrasında yapılabilecek ne varsa bunları hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz” diye konuştu.

"SEKTÖRÜN İÇİNDEN GELEN BİRİYİM”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle kurulan yeni kabinenin Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğunu hatırlatan Kurum, “Sektöre çok uzak değilim, sektörün içinden gelen biriyim. İnşallah bu sistemle birlikte hızlı karar alan, sahada hızlı uygulamalar yapan bir yapı içerisinde bakanlığımız çalışacak. Önceliğimiz insan, çevre, devlet olacak. Akabinde vatandaşlarımıza hızlı hizmet etmek adına alınması gereken kararları yine hızlı bir şekilde alacağız” ifadelerini kullandı.

İMAR BARIŞI GELİRİ KENTSEL DÖNÜŞÜME

Kurum, 100 günlük eylem planı içerisinde İmar Barışı’nın da yer aldığına işaret ederek, “İmar Barışı’na 3 milyon 780 bin vatandaşımız müracaat etmiş, 1 milyar 350 milyon lira para ödenmiştir” dedi. Başvuruların 31 Ekim’de, imar barışı bedel ödemelerinin ise 31 Aralık’ta sona ereceğini hatırlatan Kurum, burada ciddi bir talep olduğunu, yılsonuna kadar da hem birçok vatandaşın bu projeden faydalanacağını hem de kamuya, devlete ve kentsel dönüşüme de fon ayırmış olacaklarını ifade etti.

KAÇAK YAPILAŞMA YAKIN TAKİPTE

İmar Barışı’nın 2017 sonuna kadar yapılan projeleri ilgilendirdiğinin altını çizen Kurum, “Su anda hemen hemen tüm ekiplerin sahada tespitleri yapıyorlar. 2017 sonrasında yapılan kaçak yapılara ilişkin tespitlerimizi yapıp, İçişleri Bakanlığımıza, valiliklerimize bildiriyoruz, bunların yıkımını da gerçekleştiriyor olacağız” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARI UYARDI

Vatandaşlara kaçak bina yapmamaları ve buna müsaade eden belediye başkanlarına uyarıda bulunan Kurum, şu uyarılarda bulundu: “Bu yeni bina yapma kanunu değil, bir imar barışı. 2017 sonuna kadar yapılan binaları ilgilendiriyor. Şu an yeni bina yapmaya müsaade eden bir yasa, barış değil, dolayısıyla bunları yapanlar, bunlara izin verenler hakkında Bakanlığımız olarak yapılması gereken neyse bunları süreç içerisinde yapacağımızı ve bunlara müsaade edenlere de en sert şekilde cevaplarımızı vereceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. "

EKİPLERİMİZ SAHADA

Bütün teftiş ve İl Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü elemanlarımız sahada, bunların tespitlerini yapıyoruz, tutanaklarını tutuyoruz. Hem savcılık noktasında hem de valilik ve İçişleri Bakanlığı noktasında gerekli bildirimleri yaptığımızı bilmelerini istiyorum. Bu manada buna belediye başkanlarımızın müsaade etmemesini de hasseten rica ediyorum.