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Gündem Ceviz toplamaya gitmişti: 82 yaşındaki kadın tarlada ölü bulundu!
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Ceviz toplamaya gitmişti: 82 yaşındaki kadın tarlada ölü bulundu!

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Ceviz toplamaya gitmişti: 82 yaşındaki kadın tarlada ölü bulundu!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 82 yaşındaki bir kadın, tarlada hareketsiz halde bulundu. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Deliveli Mahallesi'nde ceviz toplamaya giden Emine Y'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emine Y'nin yakınlarının da katıldığı çalışmada yaşlı kadın, Aşağı Dağ Seralar mevkisinde hareketsiz halde bulundu.

Sağlık personelince yapılan kontrolde Emine Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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