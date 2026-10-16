TFF’den açıklama: Maçlar ertelendi
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TFF İstanbul İl Temsilciliği, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta sonu oynanacak amatör lig müsabakalarını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Süper Lig'de ise henüz bir erteleme kararının bulunmadığı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İstanbul İl Temsilciliği, kentte beklenen olumsuz hava koşulları gerekçesiyle bu hafta sonu oynanması planlanan tüm amatör futbol müsabakalarını ileri bir tarihe erteledi.
Alınan karar doğrultusunda, daha önce başlamış olan liglerdeki hafta sonu fikstürü ile bu hafta başlaması öngörülen lig karşılaşmaları yeni bir takvime kaydırıldı. Hafta içi programında yer alan müsabakalarda ise herhangi bir takvim değişikliğine gidilmedi.
SÜPER LİG PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK
İl Temsilciliği, erteleme kararının yalnızca yerel amatör ligleri kapsadığını ve Süper Lig müsabakaları için herhangi bir ertelemenin bulunmadığını duyurdu. Profesyonel liglerdeki maçlar mevcut takviminde devam edecek.