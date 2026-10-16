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Gündem Başsavcılık açıkladı! Sarıgül ailesine operasyonda dudak uçuklatan para trafiği iddiası
Gündem

Başsavcılık açıkladı! Sarıgül ailesine operasyonda dudak uçuklatan para trafiği iddiası

Yeniakit Publisher
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Başsavcılık açıkladı! Sarıgül ailesine operasyonda dudak uçuklatan para trafiği iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu 6 şüpheli hakkında verilen gözaltı talimatının ayrıntılarını açıkladı. Alman vatandaşı iki kişinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paraların aklandığı ve tehdit iddialarının bulunduğu bildirildi. Dosyada 80 milyon avroluk sözleşmeden 1 milyar avroluk fon iddiasına kadar çarpıcı rakamlar yer aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde gerçekleştirilen Mali Şube operasyonunun perde arkasını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildi.

SORUŞTURMA ALMAN VATANDAŞLARININ ŞİKÂYETİYLE BAŞLADI

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli iki müştekinin başvurusu üzerine başlatıldı.

Müştekiler, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü.

80 MİLYON AVROLUK SÖZLEŞME, 100 MİLYON AVROLUK HAVALE İDDİASI

Başsavcılık açıklamasına yansıyan müşteki beyanlarında oldukça yüksek rakamlar dikkat çekti.

İddialara göre 80 milyon avro tutarında bir sözleşme düzenlendi, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği öne sürüldü. Dosyada 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı iddiası da bulunuyor.

MURAT AĞIREL'LE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Başsavcılık açıklamasında gazeteci Murat Ağırel'in dosyaya neden dahil edildiğine ilişkin de önemli bir ayrıntıya yer verildi.

Müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Ağırel'e ilettiklerini belirttikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından ise tehdit edildiklerini ileri sürdükleri kaydedildi. Başsavcılık; müşteki beyanları, sunulan ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesinin ardından şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.

MUSTAFA SARIGÜL DOSYASI ANKARA'YA GİDİYOR

Açıklamanın bir başka önemli bölümünde ise Mustafa Sarıgül yer aldı.

Başsavcılık, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların, milletvekilliği dokunulmazlığına ilişkin prosedürler kapsamında ayrı değerlendirilmek üzere yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini açıkladı. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.SEO başlığı: Başsavcılık Sarıgül operasyonunun ayrıntılarını açıkladı! 1 milyar avroluk fon iddiası

Mali Şube’den sabah operasyonu! Aylin Sarıgül ve oğulları gözaltına alındı
Mali Şube’den sabah operasyonu! Aylin Sarıgül ve oğulları gözaltına alındı

Gündem

Mali Şube’den sabah operasyonu! Aylin Sarıgül ve oğulları gözaltına alındı

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Yorumlar

NOLMUŞ YANİ TUZ KOKMUŞ, HERŞEY KOKMUŞ

Allah sonumuzu hayretsin bunun böyle olduğunu yeni anladınız, daha neler neler var ortada, bu ülkede kaç tane namuslu haysiyet sahibi kaldı/varmış. SPK VE HALKA ARZLAR İNCELENSİN BAKIN NELER KOKMUŞ... Bizim cenah utanır olduk artık yeter yani

Cehalet

Sarıgül!! Nerede kendisinin iyi ahlaklı olduğunu açıktan söyleyen birisi varsa ondan uzak duracaksın!
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