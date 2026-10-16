Zelenski’den Trump’a rest! “Ben yalnızca ülkemin çıkarlarını savunuyorum”

Rusya-Ukrayna hattındaki gelişmeler sürerken bu kez Washington ile Kiev arasında ipler gerildi. ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki karşılıklı açıklamalar, iki ülke arasındaki anlaşmazlığı yeni bir boyuta taşıdı.

Trump’ın Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik Ukrayna saldırılarını sert sözlerle eleştirmesine Zelenski’den cevap geldi. Ukrayna lideri, politikalarının merkezinde kendi ülkesinin çıkarlarının bulunduğunu belirterek geri adım atmayacağının mesajını verdi.

TRUMP: ZELENSKİ İLE ÇALIŞMAK KOLAY DEĞİL

ABD merkezli Newsmax kanalına konuşan Trump, Zelenski’ye yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ukrayna liderinden hoşlanmadığını söyleyen Trump, Zelenski’nin ABD açısından birlikte çalışılması kolay bir isim olmadığını ifade etti.

Zelenski’nin barış istediğini söylediğini ancak uzlaşmaya yanaşmadığını öne süren Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenski arasındaki karşılıklı düşmanlığın da muhtemel bir anlaşmanın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu dile getirdi.

RUS RAFİNERİLERİ WASHINGTON’U KIZDIRDI

Trump’ın tepkisinin merkezinde Ukrayna’nın Rus petrol rafinerilerine yönelik yeniden başlattığı saldırılar bulunuyor.

ABD Başkanı, söz konusu saldırıların küresel petrol fiyatlarını yukarı çektiğini öne sürerek Kiev yönetimini eleştirdi.

Washington ile Moskova arasındaki dizel yakıt anlaşmasının devreye girdiği bir dönemde Ukrayna’nın Rus enerji altyapısını hedef alması ise tartışmayı daha da büyüttü.

300 BİN TONLUK DİZEL ANLAŞMASI KRİZİ

ABD ile Rusya arasında yapılan ve ilk aşamada 300 bin ton dizel yakıtın ABD ile küresel pazara ulaştırılmasını öngören anlaşmaya Kiev yönetimi sert tepki gösterdi.

Zelenski, anlaşmanın Putin yönetimine ekonomik kaynak sağlayacağını savunarak şu ifadeyi kullandı:

“Bu, savaşı finanse etmek için doğrudan Putin’in cebine daha fazla para koyacak.”

Böylece enerji fiyatlarını aşağı çekmek isteyen Washington ile Rusya’nın enerji gelirlerinin azaltılmasını isteyen Kiev’in çıkarları karşı karşıya geldi.

İKİNCİ KRİZİN ADI: STARLINK

Washington-Kiev hattındaki anlaşmazlık yalnızca enerji politikalarıyla sınırlı kalmadı.

Ukrayna ordusunun cephedeki haberleşmesinde kritik öneme sahip Starlink uydu internet bağlantısında yaşanan yavaşlama, Kiev’de yeni bir rahatsızlığa neden oldu.

Zelenski, salı gecesi yaşanan bağlantı sorununu “çok tehlikeli ve hoş olmayan bir sürpriz” sözleriyle değerlendirdi ve bağlantı hızlarının henüz tamamen normale dönmediğini söyledi.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI DA MASADA

Gerilimi daha kritik hale getiren bir diğer başlık ise ABD’nin Ukrayna ile yürüttüğü istihbarat paylaşımı.

Trump yönetiminin, Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların devam etmesi halinde Kiev ile istihbarat paylaşımının sınırlandırılabileceği yönünde uyarıda bulunduğu aktarıldı.

ABD’den gelen istihbarat desteğinin Ukrayna’nın hava savunması ve sahadaki askeri faaliyetleri açısından taşıdığı önem dikkate alındığında, böyle bir adım Kiev üzerinde ciddi baskı oluşturabilir.

ZELENSKİ ROTAYI AVRUPA’YA ÇEVİRDİ

ABD ile ilişkilerde gerilimin yükseldiği sırada Zelenski, Avrupa’dan daha fazla siyasi ve askeri destek arayışına girdi.

Londra ziyaretinin ardından Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği zirvesine katılan Ukrayna lideri, Avrupalı ülkelerin desteğinden memnun olduğunu söyledi.

Zelenski, Rusya ile devam eden çatışmanın gelecek yıl Ukrayna’ya 155 milyar avroya mal olacağını öne sürerken, savunma ve silah ihtiyaçları için Avrupa Birliği’nden en az 70 milyar avro destek istedi.

Ukrayna’nın İHA üretimini üç katına çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Zelenski, bunun gerçekleştirilebilmesi için yeterli finansmana ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

PATRIOT FÜZELERİ İÇİN DE DESTEK İSTEDİ

Kiev yönetiminin bir diğer önemli ihtiyacının ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan önleme füzeleri olduğu belirtildi.

Zelenski, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’nın kış boyunca ihtiyaç duyacağı füzelere sahip olduğuna inandığını ancak mühimmatın ülkesine yeterince hızlı ulaşmadığını dile getirdi.

“CEVABIM BU”

AB zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Zelenski’ye Trump’ın kendi siyasi sorunları nedeniyle kendisini “günah keçisi” haline getirip getirmediği soruldu.

Ukrayna lideri sorunun ardından gülümsedi.

Salondaki gazetecilerin de gülmesi üzerine Zelenski:

“Cevabım bu.”

ifadelerini kullandı.

Washington ile Kiev arasında peş peşe yaşanan petrol rafinerileri, Rus dizeli, Starlink, istihbarat paylaşımı ve askeri yardım tartışmaları, savaş boyunca Ukrayna’nın en önemli destekçisi konumundaki ABD ile Kiev arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ediyor.