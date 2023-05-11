Cevap bekliyorlar: Herkes bu haberi bekliyordu! Galatasaray'da yönetim ayağa kalktı...

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için her yolu deneyen Sarı-Kırmızılı ekip hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, İspanyol basınından konuyla alakalı dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken kulüpler yeni sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda. Özellikle şampiyonluğun en büyük adayı olan ligin bitimine kısa bir süre kala en yakın rakibine 5 puan fark atmayı başaran Galatasaray yeni sezon için de çalışmalarını sürdürürken, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra halihazırda kadroda kiralık olarak bulunan ve takımda tutulmak istenen isimler için de çalışmalar sürüyor.

Bu isimlerin başında ise Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Mauro Icardi... Gösterdiği başarılı performansla sarı kırmızılı taraftarların gözdesi haline gelen Arjantinli yıldızın tapusunu almak isteyen Galatasaray yönetimi hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm bunlar yaşanırken, golcü oyuncu için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Kırmızılı kurmayların PSG yönetimi ile bonservis pazarlığında olduğu bilinirken, İspanyol haber kaynağı Fichajes bu transfere dair bir iddia da bulundu. Habere göre, Fransız kulübü Icardi'nin bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi.

Haberde; Galatasaray Yönetimi'nin, Arjantinli futbolcunun tapusunu almak için mali anlamda fedakarlık yapmaya hazır olduğu ve gelecek sezonki şampiyonluk mücadelesinde kadroda Icardi'nin de yer alması için çaba sarf ettiği ifade edildi.

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Galatasaray'da kalmayı istediğini her fırsatta dile getiren Mauro Icardi, Galatasaray'da bu sezon 22 maça çıktı ve 16 gol atarken, 8 kez de asist yaptı.