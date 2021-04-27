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İSLAM Cenazeyi alkışla uğurlamak günah mı?
İSLAM

Cenazeyi alkışla uğurlamak günah mı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sahur programında bir izleyicinin kendisine yönelttiği “Cenazeyi alkışlayarak uğurlamak doğru mu?” sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 12:44:00 -
Cenazeyi alkışla uğurlamak günah mı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Atv'de yayınlanan iftar ve sahur programlarında izleyicilerin sorularını yanıtlıyor. Programda Hatipoğlu'na bir izleyici, WhatsApp üzerinden "Cenazeyi alkışlayarak uğurlamak doğru mu?" sorusunu yöneltti. Hatipoğlu, "Cenazeye alkış tutmak bir Müslüman için doğru değildir. Alkışın faydası yok, duanın faydası var. Eğer cenaze konuşabilseydi 'alkış istemiyorum' derdi" ifadelerini kullandı.

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