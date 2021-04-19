  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ceferin net konuştu: Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncular milli takımda oynayamaz
Spor

Ceferin net konuştu: Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncular milli takımda oynayamaz

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Süper Lig’de oynayacak oyuncular milli takımlarda oynayamayacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 16:24:00 -
Ceferin net konuştu: Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncular milli takımda oynayamaz

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Süper Lig’de oynayacak futbolcuların Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda oynayamayacaklarını açıkladı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 2023-2024 sezonundan itibaren düzenlenecek yeni formatını bugün açıklamaya hazırlanırken Avrupa'nın 12 dev kulübünden açıklama geldi. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Milan ve Inter, ‘Avrupa Süper Ligi'nin’ kurulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Konuyla alakalı UEFA Başkanı Alexander Ceferin, “Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siz ne anlarsınız duadan? Pis dillerini merhum Hüsnü ağabeye de uzattılar!
Gündem

Siz ne anlarsınız duadan? Pis dillerini merhum Hüsnü ağabeye de uzattılar!

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin vekili tayin ettiği talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'na da pis dillerini uzattılar. Paçavra Cumhuriyet,..
Özerklik talep ettiler! Türkiye sınırına yerleşecekler
Dünya

Özerklik talep ettiler! Türkiye sınırına yerleşecekler

Talabani yönetimi, Bağdat'tan başkenti Süleymaniye olan bir özerklik istedi. İran tarafından desteklenen adıma Bağdat yönetiminden henüz bir..
Türkiye'den Suudi Arabistan'a karşı flaş hamle!
Gündem

Türkiye'den Suudi Arabistan'a karşı flaş hamle!

Türk mallarına boykot uygulayan Suudi Arabistan’a Türkiye’den karşı hamle geldi. Ülkenin ticareti kısıtlayan uygulamaları DTÖ’ye taşındı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay