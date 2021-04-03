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Spor Çarpıcı iddia: Galatasaray ile Fatih Terim yol ayrımında
Spor

Çarpıcı iddia: Galatasaray ile Fatih Terim yol ayrımında

Galatasaray'ın Hatayspor'a 3-0 kaybettiği maç sonrasında ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'nda çarpıcı bir iddia geldi. Farklı mağlubiyetin faturasını Fatih Terim'e kesen Toroğlu, "Bence Galatasaray ile Fatih Terim, teknik olarak yol ayrımındalar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 23:42:00 -
Çarpıcı iddia: Galatasaray ile Fatih Terim yol ayrımında

Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a mağlup olarak son 5 haftada 11. puanını kaybetti. Cezası nedeniyle kulübede olamayan Fatih Terim'in, son 10 senede aldığı cezalardan dolayı takımını yalnız bıraktığı maçlarda sarı-kırmızılılar 39 puan bıraktı. Spor yorumcusu Erman Toroğlu'da maç sonunda faturayı tecrübeli teknik adama kesti.

Toroğlu'nun açıklamalarının bir kısmı şöyle:

"Galatasaray ölmüş ağlayanı yok"

"Fatih Terim nerede? Fatih Terim'in, seneye Galatasaray'a zarar verir miyim, vermez miyim diye düşünerek gereğini yapması lazım. Bu seneki Galatasaray takımına bakıyorum, puan muan hikaye, bu kaçıncı maç, Galatasaray takımı ölmüş, ağlayanı yok."

"Terim ile yol ayrımındalar"

"Dışarıdaki Galatasaraylılar homurdanmaya başladı. Fatih Terim Arda'yı aldırdı, görüyorsunuz Arda'nın halini, hani Arda? Bence Galatasaray ile Fatih Terim, teknik olarak yol ayrımındalar. Yeni yönetim mi gelir, bu yönetim mi kalır, onu bilemem."

"Galatasaray şampiyon olamaz"

"Galatasaray takımı buysa, şampiyon falan olamaz. Galatasaray böyle şampiyonluğa oynuyorsa demek ki diğerleri ölmüş. Arda falan nerede, oynasınlar. Galatasaray'ın yürüyecek hali yok."

 

 

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