Canlı maçlar nereden izlenecek? İnternet üzerinden şifresiz maçlara yasak var mı?

Canlı maç veren siteler engellenecek mi? Canlı spor etkinliklerinde çevrim içi korsan yayınlarla mücadele Türkiye Büyük Millet Meclis’nin gündeminde. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan, canlı spor etkinliklerinde çevrim içi korsan yayınlarla mücadeleyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

İnternet üzerinden şifresiz maç izleyenlere ceza var mı?

TBMM’ye sunulan teklifle, canlı spor etkinliklerinde çevrim içi korsan yayınlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, hukuka aykırı yayını gerçekleştiren internet sitesinin internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılmasına veya ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL ve benzeri şeklinde) erişimin engellenmesine TFF Başkanı tarafından karar verilecek. Ancak teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Bu karar, uygulanmak üzere İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereğince Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek.

Bu karara karşı bir hafta içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilecek. Erişimin engellenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere TFF bünyesinde idari birim kurulacak ve TFF Başkanı, bu madde kapsamındaki yetkisini idari birimde görev alacak kişilere devredebilecek. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, yayın hakkı sahibinin talebi üzerine de bu hüküm uygulanacak. Talebin yapılabilmesi için yayın hakkına ilişkin sözleşmenin TFF'ye bildirilmesi zorunlu olacak.