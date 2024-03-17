CANLI | KASIMPAŞA-GALATASARAY maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, bu akşam ligin 30. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı takım, rakibinin Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesinde 3 puanı alıp liderliğini sürdürmenin peşinde. Kasımpaşa ise Beşiktaş'ın kaybettiği haftada 3 puanı alıp siyah-beyazlı takımla puanını eşitlemeye çalışacak.

VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.



Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 64 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Cimbom, bu mücadelelerin 15’inde de kalesini gole kapadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kasımpaşa - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Maçın muhtemel 11'leri

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Ö., Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Rochinha, Da Costa.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, K. Demirbay, Barış, Mertens, Kerem A., Icardi.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Kritik mücadele 17 Mart Cumartesi günü 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu maçın canlı skoru ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak...

Galatasaray'da 'sarı kart' alarmı

Galatasaray’da, Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 31. haftada Rams Park’taki Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek. Bu haftaki antrenmanlarda takımla çalışmalarda yer almayan Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçında oynaması beklenmiyor.

Galatasaray, Süper Lig’de Hatayspor’a mağlup olduktan sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmezken, son 10 maçında da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 14 müsabakaya çıktı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 33 puan topladı ve bu alanda ikinci sırada bulunuyor. Aslan konuk olduğu son maçta Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.